Euro bugün kaç TL? 12 Şubat Perşembe 2026 euro ne kadar?

12 Şubat 2026 tarihi itibarıyla euro'nun fiyatı 51,91 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasasındaki talep ve arz dinamikleri ile belirleniyor. Uluslararası ekonomik koşullar, enflasyon oranları ve merkez bankalarının para politikaları da etkili. Euro, Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik sağlık durumunu yansıtıyor. Euro Bölgesi'ndeki siyasi istikrar da önemli bir etken. Bu nedenlerle euro, yatırımcılar için değerli bir araç olmaya devam ediyor.

Son günlerde euro fiyatlarının dalgalanma gösterdiği gözlemlendi. Global piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Yatırımcıların risk iştahındaki değişkenlik, euro üzerindeki baskıyı artırıyor. Euro'nun 51,91 TL seviyesine ulaşması dikkat çekici. Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalar bu durumu etkiliyor. Döviz kurlarındaki genel gidişat, euro fiyatları ile paralellik gösteriyor. Yatırımcılar için euro, güçlü bir rezerv para birimi. Ayrıca piyasalardaki risklere karşı da bir sığınma noktası. Bu seviyelerin sürdürülebilirliği ekonomik verilerle belirlenecek. Küresel gelişmeler de önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.