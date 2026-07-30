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Euro bugün kaç TL? 30 Temmuz Perşembe 2026 euro ne kadar?

Euro'nun 30 Temmuz 2026 tarihindeki güncel fiyatı, saat 09:00 itibarıyla 54,41 TL olarak belirlendi. Bu değer, piyasa yatırımcıları için önemli bir referans kaynağı oluşturmakta. Euro’nun TL karşısındaki değeri, Türkiye'nin ekonomik durumu ve uluslararası ticaret dinamikleri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Avrupa'daki ekonomik gelişmeler ve Türkiye'deki enflasyon oranları, euro fiyatını etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Euro bugün kaç TL? 30 Temmuz Perşembe 2026 euro ne kadar?

30 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla euro'nun güncel fiyatı saat 09:00'da 54,41 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, piyasa yatırımcıları için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Euro’nun TL karşısındaki değeri, ulusal ekonomi üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca uluslararası ticaret dinamiklerinde de belirleyici bir rol oynuyor. Uluslararası döviz piyasalarında euroya olan talep, fiyatı etkileyen temel faktörlerden biridir. Arz durumu da bu etkiyi artırmaktadır. Avrupa bölgesindeki ekonomik gelişmeler euro’nun değerini etkiliyor. Türkiye’deki enflasyon oranları da bu durumu doğrudan etkiliyor.

Son dönemde euro’nun TL karşısındaki performansı, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Euro’nun 54,41 TL seviyesinde işlem görmesi, Avrupa Birliği’nin ekonomik sağlığı açısından önemli bir gösterge. Türkiye ile olan ticari ilişkiler de bu durumdan etkileniyor. Euro’nun bu seviyede kalması, piyasanın euro’ya olan güvenini yansıtıyor. Ancak olası dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Finansal stratejiler oluşturulurken euro'nun mevcut fiyatı göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırımların planlaması, yatırımcılar için hayati öneme sahiptir.

Euro bugün kaç TL? 30 Temmuz Perşembe 2026 euro ne kadar? 1

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Avustralya Doları
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İsviçre Frangı
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Rus Rublesi
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Çin Yuanı
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İsveç Kronu
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09:08
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