FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Euro için kader haftası! Sert iniş-çıkış uyarısı

Euro için kader haftası! Sert iniş-çıkış uyarısı

12.12.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi dünyasının gözü bu hafta küresel makro ekonomik veri ajandasındaki üç önemli gelişmede olacak. Merkez Bankaları için faiz kararı haftasında euro/dolar paritesin için uzman isimden çok kritik bir uyarı geldi. Ekonomist Murat Özsoy, "Bu haftanın genelinde sert iniş çıkışlar olabileceği gibi ana trend olarak paritenin euro lehine gelişmesini ve 1.05’in daha da üzerine çıkmasını bekliyorum" dedi.

Euro için kader haftası! Sert iniş-çıkış uyarısı

Ekonomi dünyasının gözü euro/dolar paritesine direkt olarak etki edecek üç önemli gelişmede. Küresel makro ekonomik veri ajandasında salı günü ABD enflasyon verisi, çarşamba günü Fed’in faiz kararı ve perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı yer alıyor. Finans Uzmanı-Ekonomist Murat Özsoy bu üç önemli gelişmeyi ve olası senaryoları değerlendirdi.

"Bu haftanın küresel makro ekonomik veri ajandasında, euro/dolar paritesine direkt olarak etki edecek çok önemli gelişmeler olduğunu ifade eden Murat Özsoy, "Hatırlayacak olursak bu sene Eylül ayının sonlarında paritenin 1’in altına inmesi, hammaddeyi dolar cinsinden alıp bunu işledikten sonra nihai ürünü ana ihracat pazarlarımız olan euro bölgesine euro ile ihraç eden ihracatçı kesim için önemli bir sorun teşkil etmişti. Kasım ayının başlarında yeniden toparlanarak 1 seviyesinin üzerine çıkan parite şu sıralar 1.05 seviyelerinin biraz üzerinde" dedi.

“PARİTE İÇİN SON DERECE BELİRLEYİCİ OLACAK 3 VERİ”

"Euro/dolar paritesi için son derece belirleyici olacak, birbiri ardına gelen üç gün geçireceğiz” ifadelerini kullanan Özsoy şu değerlendirmede bulundu:

iStock-1364601641

"ABD Kasım ayı manşet enflasyonunda hem yıllık hem de aylık bazda artış hızında gerileme bekleniyor. Fed’in bu toplantıda nerdeyse kesin gözüyle bakılan 50 bps artışın ardından muhtemelen Jerome Powell önceki 75bps artış yapılan toplantılara kıyasla biraz daha umutlu konuşacak. Öyle tahmin ediyorum ki piyasalar yeni yılın ilk toplantısında 25bps artışı fiyatlamaya başlayacak. Bu durumun ABD dolar endeksinde biraz gevşeme yaratmasını bekliyorum.”

AVRUPA MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Perşembe günü ise tüm piyasanın gözü kulağı Avrupa Merkez Bankası’nda olacak. Bankadan 50bps artış beklenirken Lagarde Powell’a kıyasla enflasyon ile mücadeleye karşı daha temkinli bir söylemde bulunabileceği belirtiliyor. Aynı gün ABD’den gelecek diğer verilerin de talepte artış hızının yavaşlaması ve imalat ile sanayi tarafında da önceki ay verilerine göre daha aşağıda olması bekleniyor.

iStock-1179246519

Özsoy, Tüm bu muhtemel gelişmeler çerçevesinde parite için, “Bu haftanın genelinde sert iniş çıkışlar olabileceği gibi ana trend olarak paritenin euro lehine gelişmesini ve 1.05’in daha da üzerine çıkmasını bekliyorum. Yılın sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde de euro/dolar paritesinin 1’in altında kapanması yönünde yapılan tahminlerin de ne kadar aceleci yapılan tahminler olduğunu da görmüş olacağız diye düşünüyorum” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Euro/dolar paritesi şu sıralar 1,05 seviyelerinde hareket ederken, yurt içinde ise euro/TL 18,70 liradan değerleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın ve dolarda yılın son virajı! Fed yılın son faiz kararını açıklayacakAltın ve dolarda yılın son virajı! Fed yılın son faiz kararını açıklayacak
EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı… EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…
Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca...Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca...
Anahtar Kelimeler:
Euro

En Çok Okunan Haberler

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…

EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! 31 Aralık’a kadar…

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! 31 Aralık’a kadar…

170 bin TL'den başlıyor! Araba fiyatları artınca...

170 bin TL'den başlıyor! Araba fiyatları artınca...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.