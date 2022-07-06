Euro ve dolarda yıllar sonra bir ilk! 20 yılın en düşük...

Avrupa’nın ortak para birimi Euro dolar karşısında yüzde 0,6 düşerek Aralık 2002’den beri ilk kez 1,02’nin altına geriledi. Euro İsviçre frangı karşısında da tarihi düşük seviyeye geriledi.

Dolar endeksi yüzde 0,4 artışla 107,02 ile 2002’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Küresel ekonomik yavaşlama beklentisiyle ABD’de vadeli endeks kontratlar ve tahvil faizleri de düşüşte.

Erken saatlerde düşen S&P 500 ve Nasdaq vadeli endeks kontratları kayıplarının bir kısmını telafi etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,78’e geriledi. 30 yıllık tahvil getirisi Mayıs’tan beri ilk kez yüzde 3’ün altına indi.

Küresel Merkez Bankalarının artan fiyatları kontrol altına almak için uyguladığı sıkılaşma politikalarına rağmen Çin’de Kovid-19 vakalarındaki artış ve Avrupa’da kötüleşen enerji krizi küresel büyümenin yavaşlayacağı beklentilerini artırıyor.

