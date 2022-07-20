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‘Euroda yükseliş geçici, Türk Lirası baskı altında’ Kazanan dolar mı olacak? Dünya piyasalarında ‘faiz’ fiyatlaması ortalığı karıştırdı

20.07.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların gündem maddesi yarınki TCMB faiz kararı olurken, global taraf ise aynı gün gerçekleşecek ECB faiz kararı bekleniyor. Fed’in de faiz kararını duyuracağı haftada dolar/TL kuru dün yıl içi en yüksek seviyeyi gördü. Euroda ise toparlanma sürüyor. Analistler eurodakiyükselişin geçici olabileceğini bildirirken, faiz artırımlarının beklendiği haftada Türk Lirası’nın baskı altında kalmaya devam ettiğini dile getirdi. Peki dolar, euro düşecek mi, yükselecek mi? İşte detaylar...

‘Euroda yükseliş geçici, Türk Lirası baskı altında’ Kazanan dolar mı olacak? Dünya piyasalarında ‘faiz’ fiyatlaması ortalığı karıştırdı

Haftaya güçlü bir başlangıç yapan dolar/TL kuru hem Avrupa Merkez Bankası (ECB) hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hem de ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelecek faiz adımlarına odaklanmış durumda. Yurt içi piyasaların bayram tatilinde olduğu günlerde dolar endeksindeki yukarı yönlü seyrin etkisi ile değer kazanan dolar sonrasında, Euro/Dolar paritesi 1,00 seviyesine kadar geriledi. Burada doların değer kazanmasına ek olarak ECB’nin faiz belirsizliği ve Avrupa’nın Rusya’dan gaz tedarikini kesmeye yönelik hamlelerle Avrupa’da sanayi tarafında durgunluk olabileceği beklentileri ile Euro değer kaybetmeye devam etti.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET

Fed’in faiz artırımlarını enflasyondaki yükselişle devam ettirdiği dönemde ECB bekle/gör politikası ile Temmuz ayına kadar geldi. Fed’in faiz artırımları sonrasında ECB ile faiz makasının açılması ve yüksek enflasyonun devam etmesi neticesinde ECB Temmuz ayında 25 baz puanlık faiz artırım sinyalleri vermişti.

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EURODA YÜKSELİŞ GEÇİCİ OLABİLİR

2022 yılına 1,13’lü seviyelerde başlayan Euro/Dolar paritesinin 1,00’lı seviyelere kadar inmesi sonrasında ECB’den faiz artışı beklenmekte. Son günlerdeki hareketlere bakıldığında ise 50 baz puan faiz artırımı olma ihtimali fiyatlanırken parite bu hafta 1,027’lere kadar yükseldi. Analistler faiz artırım sürecinde ECB’nin geç kaldığını ifade ediyor. Olası faiz artırımına euronun nasıl tepki vereceği merak konusu olsa da analistler euronun değer kazanmasını beklediklerini söyledi. Analistler, Dün açıklanan Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 8,6 olurken sonrasında, “ECB’nin olası bekle/gör politikasının devamının gelmesi durumunda pariteyi 1,00’ın altında görebiliriz. ECB’den gelecek hiçbir karar bize göre sürpriz olmayacak” yorumunda bulundular.

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DOLAR ENDEKSİNDE SADECE 1 GÜNDE YÜZDE 1’E YAKIN GERİLEME

Öte yandan ise ABD Merkez Bankası’nın resesyon endişelerinin artması ve euro/dolar paritesinin eşitliğe gelmesi sonrası 100 değil 75 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentileri dolar endeksindeki yükselişi sonlandırdı. Para piyasaları yeniden 75 baz puan bir artırım fiyatlıyor. Dolar endeksi sadece Salı günü yüzde 1’e yakın düşüşle 106,40 düzeyine kadar geriledi. Endeks geçtiğimiz hafta 100 baz puan ihtimali güçlenince 109,29 ile 20 yılın yeni zirvesini görmüştü.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da faiz kararını 21 Temmuz Perşembe günü ECB’nin hemen öncesinde, saat 14.00'te açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

FAİZLER YÜZDE 14’TE SABİT

TCMB, 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

“TL AÇISINDAN ŞARTLAR KOLAY DEĞİL”

ÜNLÜ& Co / DAHA analistleri tarafından yapılan değerlendirmede faiz artırımlarının beklendiği içinde bulunduğumuz ayda Türk Lirası’nın baskı altında kalmaya devam ettiği bildirilirken, “TL zayıf bir performans ortaya koymaya devam ederken yarınki ECB toplantısı öncesinde Euro Bölgesi’nde enflasyon göstergelerinin yukarı yönlü eğilimini sürdürmesi 50 baz puanlık artırım ihtimalinin fiyatlarda giderek daha fazla yer bulmasını sağlıyor. Bu durum doğal olarak TL’nin euro karşısındaki performansının daha zayıf olmasına yol açarken Euro/TL kurunun 18,00 seviyesinin üzerini test etmeye başlaması dikkat çekiyor. Dolar/TL’de ise teknik görünüme dair beklentilerimize paralel olarak 17,34 seviyesinin aşılmasının ardından yukarı yönlü eğilim daha belirgin bir hale gelmiş durumda. TCMB’nin yarın faiz oranlarında değişiklik yapmasının beklenmediğini düşünürsek TL açısından şartların kolay olmadığını söyleyebiliriz” yorumu yapıldı.

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PİYASALARDA FİYATLAMALAR ŞÖYLE:

Dolar/TL Kuru: 17,55 TL
Euro/TL Kuru: 17,98 TL
Euro/Dolar Paritesi : 1,02
Dolar/Yen Paritesi: 138,06
Ons Altın: 1710 Dolar
Gram Altın: 965 TL
Brent Petrol: 106 Dolar
Ham Petrol: 100 Dolar


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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro
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