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Fed Başkanı Powell'ı bekleyen altın ve dolar için kritik yorum: 'Oynaklık bir süre daha sürebilir'

17.05.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar fiyatları 17 Mayıs Salı günü de yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişini sürdüren dolar/TL kuru 15,60 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dün 1787 doları gören ons altın 3,5 ayın dibinden toparlandı. Gram altın fiyatı ise yukarı yönlü hamlelerini sürdürüyor. Altın ve döviz piyasaları için en önemli gelişme ise bugün Fed Başkanı Powell tarafından gelecek açıklamalar olacak. İşte piyasalara ilişkin son dakika haberinin detayları...

Küresel piyasalarda, Çin ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik büyümeye yönelik kaygıları artırması ile karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına çevrildi.

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik belirsizlikler ve Çin'de salgın tedbirleri gündemin odağındaki yerini korurken, Fed'in enflasyonla mücadele için gerçekleştirdiği agresif faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri açıklanan verilerle de desteklenince, risk iştahı düşük kalmaya devam etti.

DOLAR KURUNDA BASKI GÜN BOYU SÜREBİLİR

Dolar endeksi dün 104 sınırına kadar gerilerken, Powell'ın açıklamaları öncesi bugün 104,2 seviyesinde dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 2,86'nın altına inmesinin ardından bugün yeniden yüzde 2,91'in üzerine çıktı. Kurda dün yükseliş 15,65 liranın üzerine doğru gerçekleşse de gün kapanışında sınırlı da olsa geri çekilme yaşanarak 15,53 lira oldu. Bu sabah itibariyle piyasalarda belirsizliğin devam etmesi ve dün açıklanan cari açık ve bütçe açık verilerinde oluşan değerlerin beklentilerden yüksek gerçekleşmesi ile yükselişe devam eden kurda baskının gün boyu devam etmesi bekleniyor. Dolar/TL kuru şu sıralar 15,60’ın üzerindeki hareketlerini devam ettiriyor.

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Euro/dolar paritesi yükselişini 3'üncü işlem gününe taşıyarak 1,04 seviyesinde dengelenirken, sterlin/dolar paritesi de 1,23 ile yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL ise bugün 16,37 liradan alıcı ile buluşuyor.

ONS ALTIN 3,5 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Öte yandan risk iştahındaki zayıflama ve dolar endeksindeki geri çekilme ile altının ons fiyatı dün gördüğü 3,5 ayın en düşük seviyesi olan 1787 dolardan yükselişe geçti ve 1825 dolar seviyesinde dengelendi.

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GRAM ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Dün kurda yükseliş gerçekleştikten sonra sınırlı geri çekilme yaşansa da ons altının 1800 doların üzerinde kalması gram altında 900 TL üzerinde kalıcılık sağlanmasına neden oldu. Bugün ise altının gram fiyatı 911 liradan açılış yapmasının ardından şu sıralar 917 liradan işlem görüyor.

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"PİYASA OYNAKLIĞI SÜREBİLİR"

Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler devam ederken resesyon ihtimalini güçlendiren gelişmelerin, ekonomilerde stagflasyon endişelerini artırdığını belirterek, yatırımcıların getiri arayışında olduğu bu süreçte piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.


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