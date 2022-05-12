Gram altın ve dolar kuru fiyat beklentileri netleşti! Analistler tek tek açıkladılar...

Küresel piyasalarda, dün ABD, Çin ve Almanya'da açıklanan verilerin yüksek enflasyonist baskıların süreceğine işaret etmesinin ardından karışık bir seyir izleniyor. Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerinin üzerinde yükseldi. Almanya'da martta yüzde 7,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7,4 ile 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşırken, Çin'de de nisan ayı TÜFE yüzde 2,1'lik artışla beklentileri aştı.

Verilerin ardından küresel çapta hâlihazırda yüksek seyreden enflasyonun, Çin'de salgın tedbirleri ve Avrupa'da jeopolitik belirsizliklerin yansımasıyla gelecek aylarda daha da kötüleşebileceği beklentileri güçlendi. ABD'de, enflasyonda zirve tazelenmese de yüksek seviyelerin korunması da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerini körükledi. Söz konusu endişeler pay piyasalarında satışları hızlandırırken, döviz piyasasında oynaklığın artmasını da beraberinde getirdi.

FED ÜYELERİNİN FAİZDE 50 BAZ PUAN ISRARI

ABD'nin enflasyon verisinin ardından değerlendirmelerde bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bankanın yeni verileri gözlemlemesi ve bunlara uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise enflasyonun yıllık yüzde 8,3 ile "sıcak" kaldığını belirterek, "Bankanın 50 baz puanlık faiz artışı planı şimdilik iyi bir ölçüt. Daha büyük faiz artırımları benim temel görüşüm değil ancak veriler Fed'i her iki yöne de itebilir" dedi.

“DOLARDA GÜÇLENME DEVAM EDEBİLİR”

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3'ün üzerini test etmesinin ardından etkili olan alımlarla yüzde 2,90 seviyesinde dengelendi. Dün 103,3'e kadar gerileyen dolar endeksi, yeniden 104'ün üzerine çıkarak yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti. Analistler bu seviyenin aşılmasıyla dolardaki güç kazanımının devam edebileceği yorumunda bulunuyorlar. Doların güçlenmesiyle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde değer kaybı görülse de TL’nin negatif ayrıştığı görüldü. Hafta başında 15 Liranın altında bulunan dolar/TL kuru, dün 15,38 seviyelerine kadar yükseldi. Kur bu sabah ise 15,37 lira seviyelerinden işlem görüyor. Euro/dolar ise 16,08 liradan alıcı ile buluşuyor.

DOLAR FİYATLARI İÇİN ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Teknik analizde ise dolar/TL kuru için 15,27 liranın üzerinde kalındıkça yukarı yönlü seyrin devamında 15,49 ve 15,60 lira seviyelerini karşımıza çıkıyor. Aşağı yönde ise 15 lira kritik seviye olarak ifade ediliyor.

ONS ALTIN

Dün açıklanan ABD enflasyonu sonrasında ons altında oynak bir seyir izlendi. Enflasyon verisi sonrası daha şahin Fed beklentilerinin törpülenmesiyle altının ons fiyatı günü yükselişle tamamladı. Dolar endeksi bu sabah değerli metal üzerinde baskı yaratırken, ABD 10 yıllıklar altındaki baskıyı hafifletiyor. Bu gelişmelerle altının ons fiyatı 1843 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Ons altında dirençler: 1850 / 1880 / 1900

Destekler: 1830 / 1800 / 1780

GRAM ALTIN

Dün gram altın günü yüzde 1,22 değer kazancı ile tamamladı. Gram altın fiyatları son iki gündür gün yükseği olarak 915 seviyelerini test ediyor. Analistler gram altın fiyatlarındaki yükselişi dolardaki hareketliliğe bağlarken, kurdaki bu yükselişin ise kalıcı olarak devam edeceğini tahmin ediyor. Altının gram fiyatı bu sabah ise 913 liradan işlem görüyor.

Analistler gram altın fiyatı için gün içi hareketlerde 915 TL seviyesinin ilk ara direnç olarak takip edilebileceğini kaydetti. “Bu direncin kırılması kısa vadeli atağa hız kazandıracaktır” diyen analistler, “886 seviyesini ise ilk ara destek noktası olarak verebiliriz” ifadelerini kullandı.



