İran'da döviz tarihi rekor kırdı

İran'da son aylarda yükselişi dizginlenemeyen dolar ve avro ülke tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkede serbest döviz piyasasını izleyen "bonbast.com"a göre, serbest piyasada doların satış kuru 28 bin 100 tümene kadar çıktı.

İran'da dolar kuru ilk kez 28 bin tümeni aştı, yeni bir rekor kıran avro da 32 bin 900 tümenden işlem gördü.

Öte yandan İran İstatistik Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 26 oldu.

Buna göre, geçen ay 25,8 olarak açıklanan yıllık enflasyonda bu ay yüzde 0,2 artış kaydedildi.

RUHANİ'DEN 'EKONOMİK SORUNLAR KARŞISINDA ETKİSİZ KALMA SUÇLAMASINA YANIT

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 20 Eylül'de yaptığı bir konuşmada, yaptırımlardan kaynaklı ekonomik sorunlara karşı hükümeti etkisiz kalmakla suçlayarak, "Görevimiz halkı güçlendirmektir. Halkımızın sorunu, ülkeyi yönetmedeki yetersizlik, geçim şartları ve ekonomik açıdan destek görmemesidir." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise bugün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını ekonomik savaş olarak niteleyerek, "Bugün her şeyden önce savaş koşullarında olduğumuza, daha sonra da bu savaşın yükünün sadece hükümetin omuzlarında olmadığına inanmamız gerekir." dedi.