MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI öncesi DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 22 Haziran 2023 dolar ve euro alış - satış fiyatı

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri Merkez Bankası faiz kararı açıklaması öncesi merak konusu oldu. Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketinde ekonomistler 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngörüyor. Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında. Merkez Bankası yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında bulunuyor. Dolar ve euro alış satış fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 22 Haziran 2023 Perşembe günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 23.5647 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5552 liradan, satış fiyatı ise 23.5744 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 25.8743 TL'den yapan euro şu anda 25.8510 TL alış ve 25.8978 TL satış fiyatına sahip.

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FAİZ ARTARSA DOLAR NE OLUR?

Merkez Bankası'nın faizi indirmesi halinde banka kredi faizleri de düşüşe geçer.

Banka faizlerinin düşmesi de vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesini sağlar.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine sebep olur.

Faizin düşmesi ile tüketim artış gösterir ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı yükselir. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizi artırması halinde; doların aşağı yönlü hareket etmesi beklenilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşmesi beklenilir ve doların aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi halinde ise; doların yukarı yönlü hareket etmesi beklenir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe) günü saat 14.00’te açıklanacak.

TCMB FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Merkez Bankası PPK toplantısına dair AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.



