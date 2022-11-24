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Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak… Dolar ve altın için İslam Memiş’ten ezber bozan yorum: 'Bu klasiği unutmak gerek...'

24.11.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası bugün saat 14.00’te Kasım 2022 faiz kararını açıklayacak. Faizlerin bu ayki toplantıda tek haneye gerileyerek, indirimlere son verilmesi bekleniyor. Karar öncesinde yatırımcılar altın ve dolar/TL kurundaki hareketliliği yakından takip ediyor. Dolar sakin seyrini korurken, altın fiyatlar yükseliyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar/TL kuruna ilişkin faiz kararı öncesi ezber bozacak bir tahminde bulundu. İşte TCMB faiz kararı öncesi bilmeniz gerekenler...

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak… Dolar ve altın için İslam Memiş’ten ezber bozan yorum: 'Bu klasiği unutmak gerek...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını bugün açıklayacak. Alınan karar, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantı sonrası saat 14.00'te açıklanacak. PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistler politika faizinin 150 baz indirilerek yüzde 9'a çekilmesini bekliyor.

TCMB geçen ay politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti. Bu ayda beklentiler doğrultusunda karar alınması durumunda reel faizlerin yüzde -76 olarak rekor kıracağı ifade ediliyor.

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TEK HANE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz konusunda yaptığı açıklamalarda yıl sonuna kadar tek haneye indirilmesi yönünde hedeflerinin olduğunu belirtmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, "Yaklaşık bir yıl önce uygulamaya başladığımız yüksek olmayan faiz politikasıyla çok sert eleştirilere maruz kaldık. Hatta 'Tüm dünya yanlış biliyor, bir tek siz mi doğru biliyorsunuz?' tarzında ifadeler kullanılmıştı. Ancak şimdi diğer ülkeler de bizim politikamızı takdir etmeye başladılar. Onlar da yüksek olmayan faiz politikasını uyguluyorlar. Hatta son dönemdeki faiz artırımlarına rağmen 131 ülkede politika faizi enflasyonun altında belirleniyor” ifadelerini kullanmıştı.

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FAİZ İNDİRİMİ İÇİN SON ADIM

Ekim ayındaki kararın ardından yapılan PPK açıklamasında “Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır” denildi ve Kasım toplantısında da indirim kararı aldıktan sonra faizde frene basma mesajı verildi.

DOLAR/TL KURU VE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın ve dolar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL kuru faiz kararı öncesinde 18,61 seviyesindeki sakin seyrini korumaya devam ederken, altının gram fiyatı yükselişe geçti. Gram altın fiyatı 24 Kasım Perşembe günü 1.050 TL’nin üzerinde değerleniyor. Çeyrek altın 1.742 TL, Cumhuriyet altını ise 6.945 TL’den değerleniyor.

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İSLAM MEMİŞ’TEN DOLAR YORUMU

Merkez Bankası faiz kararı ile piyasaların nasıl etkileneceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “TCMB faiz indirecek, dolar yükselecek klasiğini unutmak gerek. Uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesi, bizim gibi dolara ihtiyacı olan ülkeler için iyi bir gelişme. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabında nihai aşamaya gelindiğini doğruladı. Yıl sonuna kadar dolar tarafında dalgalanmalar devam etse de, son çıkışa yakın olduğunun işaretleri geliyor. Dolar için bu iki tehdit agresif yükselişi frenleyebilir. Yükselişi değil, agresif yükselişi frenler” dedi.

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GRAM ALTIN TAHMİNİ YÜZ GÜLDÜRECEK

Memiş'e göre bu hafta yatırımcılar önemli fırsatlar yakalayacak. Memiş, kısa vadeli satışlardan uzak durulmasının altını çizerken uzun vadede 1400 TL seviyelerinin görülebileceğini belirtti. Ünlü ekonomist, altın fiyatlarında sert yükselişlerin devam edebileceği yönünde uyarılar yaptı. Yatırımcıların elindeki altını bozdurmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, yeni zirvelere henüz ulaşılmadığını belirtiyor.

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Altın TCMB dolar

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