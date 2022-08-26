Piyasalar için kritik gün geldi! Fed Başkanı Powell Jackson Hole’de konuşacak: Herkesin merak ettiği soruya yanıt verdiler! Altın ve dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Kansas City Federal Reserve, her yıl Jackson Hole, Wyoming'de en önemli ekonomik sempozyumlardan birine ev sahipliği yapıyor. Bu büyük etkinliğe Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve dünyadaki en iyi merkez bankalarının temsilcileri, politika yapıcı, akademisyen ve ekonomist katılırken katılıyor. Ancak tüm dünyanın gözü Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü açılış konuşmasında.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET

Bu yılki sempozyum, Federal Rezerv'in para politikasını agresif bir şekilde sıkılaştırmaya başladığı kritik bir zamanda gerçekleşti. Bu yılın Mart ayından itibaren Federal Rezerv, 2018'den bu yana ilk kez faiz oranını artırdı. Dahası, Mart ayında 25 baz puan, Mayıs ayında 50 baz puan, Haziran ve Temmuz FOMC toplantılarında ise 75 baz puan olmak üzere son dört FOMC toplantısının her birinde de faiz arttırdılar.

POWELL NE MESAJ VERECEK?

Ekonomistler ve analistler, Başkan Powell'ın açılış konuşmasının içeriği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazı analistler, piyasa katılımcılarının Powell'ın son derece şahin konuşmasına hazır olduklarını öne sürerken, diğerleri Powell'ın daha güvercin bir tavırla hareket edebileceğini ve Fed'in ekonomik krize işaret eden son ekonomik raporlara dayanarak agresif faiz artırımlarını azaltmaya başlayacağını tahmin ediyor.

Açılış konuşmasının tonu ve tavrı konusunda çok fazla tartışma ve belirsizlik olmasına rağmen, analistler Powell’ın mevcut ekonomik daralma ile mevcut enflasyon seviyesi arasında son derece ince bir ipte yürümeye devam edeceğini ifade ediyor. Analistler, “Federal Rezerv'in bir "yumuşak iniş" gerçekleştirme olasılığı en iyi ihtimalle zor, en kötü ihtimalle imkansız olacaktır” yorumunu yapıyor.

DOLARDA YENİ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Analistler Powell’ın enflasyonla mücadelede kararlı tavrının devam etmesi durumunda dolarda yeni yükselişler görülebileceğinin altını çizdi.

Brown Brothers Harriman'daki döviz analistleri ise, “Güçlü dolar çağrımızı koruyoruz. Riskten kurtulma dürtüleri azalırken, dolar nispeten güçlü ABD ekonomik görünümünden ve artan Fed sıkılaştırma beklentilerinden yararlanmaya devam etmeli” ifadelerini kullandılar.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, altının geleceğinin tamamen Fed’in elinde olduğunu ve piyasaların ABD Merkez Bankası’nın agresif para politikası duruşunu, başlangıçta beklenenden daha uzun süre sürdüreceğini tahmin ettiğini belirtiyor. Bu gerçekler altın fiyatlarını son birkaç haftadır destekliyor. Altın 21 Temmuz'da 1678 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün 1769 dolardan işlem görüyor.

Altın için yapılan tahminlerde de yükseliş beklentisi hakim. Yıl başından bu yana yüzde 4’ten fazla gerileyen altın fiyatları için Bank of America analistleri, yükseliş potansiyeli gördüklerini açıkladı. Banka tarafından yapılan açıklamada, “Fed'in atipik davranışının reel oranları daha da yükseltmesi nedeniyle altının yükselmesi beklenebilir” denildi.

Öte yandan Fed, bir sonraki FOMC toplantısını Ağustos ayı TÜFE enflasyon endeksinin açıklanmasından bir hafta sonra, 20-21 Eylül'de yapacak.



