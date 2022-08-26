FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Piyasalar için kritik gün geldi! Fed Başkanı Powell Jackson Hole’de konuşacak: Herkesin merak ettiği soruya yanıt verdiler! Altın ve dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Piyasalar için kritik gün geldi! Fed Başkanı Powell Jackson Hole’de konuşacak: Herkesin merak ettiği soruya yanıt verdiler! Altın ve dolar düşecek mi, yükselecek mi?

26.08.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve altın yatırımcıları Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısındaki açılış konuşmasına odaklandı. Powell’ın açıklamalarında Fed’in olası para politikası adımlarına ilişkin ipuçları beklenirken analistlerden altın ve dolar fiyatlarına ilişkin yeni tahminler geldi. Uzmanlar hem altın hem de dolar fiyatlarında yükseliş beklediklerini açıkladı.

Piyasalar için kritik gün geldi! Fed Başkanı Powell Jackson Hole’de konuşacak: Herkesin merak ettiği soruya yanıt verdiler! Altın ve dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Kansas City Federal Reserve, her yıl Jackson Hole, Wyoming'de en önemli ekonomik sempozyumlardan birine ev sahipliği yapıyor. Bu büyük etkinliğe Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve dünyadaki en iyi merkez bankalarının temsilcileri, politika yapıcı, akademisyen ve ekonomist katılırken katılıyor. Ancak tüm dünyanın gözü Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü açılış konuşmasında.

vbv

SİNEM ERYILMAZ / MYNET

Bu yılki sempozyum, Federal Rezerv'in para politikasını agresif bir şekilde sıkılaştırmaya başladığı kritik bir zamanda gerçekleşti. Bu yılın Mart ayından itibaren Federal Rezerv, 2018'den bu yana ilk kez faiz oranını artırdı. Dahası, Mart ayında 25 baz puan, Mayıs ayında 50 baz puan, Haziran ve Temmuz FOMC toplantılarında ise 75 baz puan olmak üzere son dört FOMC toplantısının her birinde de faiz arttırdılar.

GettyImages-1146302896-c337069a4f544e808d618836954a77f6

POWELL NE MESAJ VERECEK?

Ekonomistler ve analistler, Başkan Powell'ın açılış konuşmasının içeriği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazı analistler, piyasa katılımcılarının Powell'ın son derece şahin konuşmasına hazır olduklarını öne sürerken, diğerleri Powell'ın daha güvercin bir tavırla hareket edebileceğini ve Fed'in ekonomik krize işaret eden son ekonomik raporlara dayanarak agresif faiz artırımlarını azaltmaya başlayacağını tahmin ediyor.

maxresdefault

Açılış konuşmasının tonu ve tavrı konusunda çok fazla tartışma ve belirsizlik olmasına rağmen, analistler Powell’ın mevcut ekonomik daralma ile mevcut enflasyon seviyesi arasında son derece ince bir ipte yürümeye devam edeceğini ifade ediyor. Analistler, “Federal Rezerv'in bir "yumuşak iniş" gerçekleştirme olasılığı en iyi ihtimalle zor, en kötü ihtimalle imkansız olacaktır” yorumunu yapıyor.

v

DOLARDA YENİ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Analistler Powell’ın enflasyonla mücadelede kararlı tavrının devam etmesi durumunda dolarda yeni yükselişler görülebileceğinin altını çizdi.

Brown Brothers Harriman'daki döviz analistleri ise, “Güçlü dolar çağrımızı koruyoruz. Riskten kurtulma dürtüleri azalırken, dolar nispeten güçlü ABD ekonomik görünümünden ve artan Fed sıkılaştırma beklentilerinden yararlanmaya devam etmeli” ifadelerini kullandılar.

us-one-dollar-banknotes-are-seen-front-displayed-stock-graph-this-illustration-taken

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, altının geleceğinin tamamen Fed’in elinde olduğunu ve piyasaların ABD Merkez Bankası’nın agresif para politikası duruşunu, başlangıçta beklenenden daha uzun süre sürdüreceğini tahmin ettiğini belirtiyor. Bu gerçekler altın fiyatlarını son birkaç haftadır destekliyor. Altın 21 Temmuz'da 1678 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün 1769 dolardan işlem görüyor.

gold

Altın için yapılan tahminlerde de yükseliş beklentisi hakim. Yıl başından bu yana yüzde 4’ten fazla gerileyen altın fiyatları için Bank of America analistleri, yükseliş potansiyeli gördüklerini açıkladı. Banka tarafından yapılan açıklamada, “Fed'in atipik davranışının reel oranları daha da yükseltmesi nedeniyle altının yükselmesi beklenebilir” denildi.

Öte yandan Fed, bir sonraki FOMC toplantısını Ağustos ayı TÜFE enflasyon endeksinin açıklanmasından bir hafta sonra, 20-21 Eylül'de yapacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...
Bakanlık otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira! Bakanlık otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira!
Anahtar Kelimeler:
Altın dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktı

Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından siyasilerden art arda paylaşımlar geldi! "Hemen serbest bırakın!"

Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından siyasilerden art arda paylaşımlar geldi! "Hemen serbest bırakın!"

Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Yine zam geldi...

Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Yine zam geldi...

Araç sahiplerine önemli uyarı! En düşük masraf 50 bin lira...

Araç sahiplerine önemli uyarı! En düşük masraf 50 bin lira...

Evi olanlar dikkat! Emlak Vergisi için önemli olacak veri açıklandı! 2 bin 367 lira...

Evi olanlar dikkat! Emlak Vergisi için önemli olacak veri açıklandı! 2 bin 367 lira...

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Maskeni tak ve her şey yolundaymış gibi yap!

Maskeni tak ve her şey yolundaymış gibi yap!

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.