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Reel efektif döviz kuru endeksi yükselişe devam etti

05.10.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde TÜFE bazında 0,27 puan artarak 63,09'a yükseldi. Ağustos ayında 62,89 olarak açıklanan kur, 62,82 olarak revize edildi. Böylece Reel Efektif Kur, haziran ayında gördüğü tarihi dip seviye olan 59,77'yi gördükten sonra yükselişini 3. aya taşıyarak devam etti.

Reel efektif döviz kuru endeksi yükselişe devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 0,27 puan artarak 63,09'a çıktı. Endeks, ağustosta 62,82 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-EFE'DE ARTTI

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 0,44 puan artarak 79,06'dan 79,50'ye yükseldi.

Türk lirasının değeri, eylülde 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 0,78 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 8,09 puan arttı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
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