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Rus borsasında tarihi çöküş! İşlemler durdu, Ruble’de sert düşüş: Yüzde 29…

28.02.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşı piyasaları derinden etkilerken ''1 Ruble kaç dolar?'' sorusu gündeme geldi. Hafta sonu gelen yaptırım kararları ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçirilmesini emretmesinin ardından offshore piyasadaki işlemlerde ruble sert düştü.

Rus borsasında tarihi çöküş! İşlemler durdu, Ruble’de sert düşüş: Yüzde 29…

Rusya Merkez Bankası, aracı kurumların yabancı kurumsal veya bireysel yatırımcıların Rus menkul kıymetlerinde satış emirlerini yerine getirmelerini yasakladı. Rusya MB açıklamasında döviz ve para piyasası dışındaki piyasaların açılmalarının gerekip gerekmediğinin henüz değerlendirilmekte olduğunu da belirtti.

Rusya’nın Ukrayna işgali devam ederken Batılı ülkelerden, Rusya’yı uluslararası finans sisteminin dışına itecek kritik bir hamle geldi. Avrupa Birliği, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve müttefik ülkeler belirlenen Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı. Ayrıca, Rus Merkez Bankası’nın finansal varlıkları bloke edilecek. Süper zengin Rus oligarkların paralarına ulaşması kısıtlanacak.

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DÖVİZ İŞLEMLERİ DURDU

Hafta sonu gelen yaptırım bu yaptırım kararları ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçirilmesini emretmesinin ardından offshore piyasadaki işlemlerde ruble yüzde 29 gerileyerek sert düştü.

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Moskova Borsası döviz ve para piyasası işlemlerinin yerel saat ile 10.00'da başlayacağını bildirdi. Normal şartlarda işlemler 07.00'da başlıyordu. Borsa ayrıca, döviz repo piyasası işlemlerini durdurduğunu da açıkladı. ABD Doları/Rus Rublesi paritesinde şu sıralarda işlemler durmuş durumda. 83,919'a kadar yükselmiş olan USD/RUB'da son işlem 82,9501 seviyesinden geçti. 1 ruble 0,17 TL'den el değiştiriyor.

BP VE EQUİNOR RUSYA'DAN ÇIKIYORLAR

Öte yandan Norveç enerji şirketi Equinor, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Rusya'da bulunan ortaklıklarını sona erdirme sürecini başlatacağını duyurdu. Avrupa'nın ikinci büyük petrol ve gaz şirketi Equinor'un CEO'su Anders Opedal, "Rusya'daki operasyonlarımıza yeni yatırımı durduruyoruz ve ortaklıklarımızı satmak için süreci başlatacağız" diye konuştu.

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Equinor, Rusya'dan 30 yıldan uzun süredir faaliyet gösteriyor ve 2012'de Rus devlet petrol şirketi Rosneft ile stratejik işbirliği anlaşması yapmıştı.

Avrupa'nın en büyük petrol ve gaz şirketi BP Plc ise Rusya'da Rosnetf Oil Company'de bulunan yüzde 19,75 oranında hissesini satma kararı aldı. BP, bu hisseleri 2013 yılında almıştı. Hisselerin 2021 sonu itibariyle değeri 14 milyar dolar seviyesindeydi.

BP CEO'su Bernard Looney de Rosneft Yönetim Kurulu'ndan istifa etti.


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Anahtar Kelimeler:
Rus Rublesi Rusya
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