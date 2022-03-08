Son dakika: Altın ve dolar fiyatı hareketlendi! 21 Aralık'tan beri ilk kez...

Son dakika: Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşı ve uygulanan yaptırımların ekonomik etkilerine yönelik endişelerle risk iştahının düşük seyretmeye devam ettiği gözlenirken, halihazırda yüksek seviyelerde bulunan enflasyonda enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde artan yukarı yönlü baskı gündemin odağındaki yerini koruyor.

PETROL FİYATLARI

Ukrayna'ya saldırması nedeniyle İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geçerek dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna gelen Rusya'dan petrol ithalatına kısıtlama getirilebileceğine ilişkin açıklamalarla dün Brent petrolün varil fiyatı, 130 dolarla Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Dün 139,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,21 seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı ise Rusya-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen 3. tur müzakerelerde insani koridorlar konusunda olumlu sonuçlar alınmasıyla 117,5 dolara kadar gerilese de bugün yeniden 125 dolara çıktı.

STAGFLASYON TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

Petrol fiyatlarında yaşanan bu hızlı artış, halihazırda yüksek seyreden enflasyon ve salgın sonrası yeni yeni toparlanan ekonomik büyümeye yönelik kaygıları artırırken, "stagflasyon" tartışmalarını da alevlendirdi. Ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada gerçekleşmesi olarak bilinen stagflasyona dair emarelerin hızlanmasıyla kendini korumaya almaya çalışan yatırımcıların arayışı sonucu dün altın ve tahvil gibi güvenli limanlara yönelim arttı.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN

Bu gelişmelerle dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri 2 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 1,68'in altına inerken, altının onsu Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 2.000 doları test etti. Altının ons fiyatı bugün yüzde 0,4'lük düşüşle 1.990 dolar seviyelerinde, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,80'in hemen altında dengelendi.

Dün 925 liraya kadar yükselen gram altın fiyatı günü 910 liradan kapatmıştı. Gram altın bugün 922 liradan güne başladı.

EURO VE DOLAR YÜKSELİŞTE

Dolar endeksi 99,4 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 99,2 seviyelerinde bulunuyor. Bu gelişmelerle Dolar/TL dün yüzde 1,1 değer kazancıyla 14,3741'den günü tamamlamasının ardından bugün 14,47 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar kuru 21 Aralık 2022 tarihinden beri en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

Euro/dolar paritesi dün 1,08 sınırına kadar gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün yatay seyrediyor. Euro/TL kuru ise 15,73 seviyesinden değerleniyor.

AVRUPA DOĞAL GAZINDA REKOR

Avrupa tarafında, enerji krizi, yükselen petrol fiyatları ve karşılıklı yaptırımların etkisiyle gündemin odağında kalmaya devam ediyor. Dün Avrupa'da nisan vadeli doğal gaz kontratları 345 avroyla rekor seviyeleri görürken, bugün AB üyesi ülkelerin liderlerinin enerji arzını görüşmek üzere bir araya geleceği toplantı öncesi 212 avro seviyelerine geriledi.

BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞTI

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da güne düşüşle başlayan ve dalgalı bir seyir izlenen BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve günü yüzde 0,33 artışla 1.997,33 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, emtia fiyatlarının seyrinin de enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yönetimi açısından yakından takip edildiğini söyledi.



