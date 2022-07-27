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Son dakika: Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! Piyasalar gözünü bu saate dikti: Fed faiz kararı...

27.07.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın ve dolar fiyatı için bugün saat 21.00’de kritik bir karar açıklanacak. Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed’den son toplantısında 75 olmak üzere, üç toplantıda 150 baz puan faiz artışına giden Fed'in bugün de 75 baz puan artışa gideceği tahmin ediliyor. Peki altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Bugün dolar kaç TL? Fed faiz kararı ne olacak? İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! Piyasalar gözünü bu saate dikti: Fed faiz kararı...

Son dakika: Altın ve dolar fiyatı Fed'in bu akşamki kararını bekliyor. Fed, piyasaların fiyatladığının ötesinde bir sürpriz yapmazsa, faiz 0.75 puan artışla yüzde 2.25-2.50 seviyesine yükselecek.

Pek tabii ki faiz kararı kadar, başkan Powell'ın sözlü yönlendirmeleri de önemli olacak. Genel ekonomik gidişat ve para politikasına yönelik mesajlar piyasada hareketliliği artırabilir.

Bu arada mevcut durum itibariyle ekonomistlere göre Fed, faiz oranlarını yıl sonuna kadar yüzde 3.5-4 seviyelerine çıkaracak.

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PİYASLARDA SON DURUM

Dolar/TL kuru 17,89' u aşarak yeni zirveyi gördü. 20 Aralık’ta kurun 18,36 ile tarihi zirveye çıkmasının ardından bugün en yüksek seviye görüldü ve yılın ilk 7 ayındaki yükseliş oranı yüzde 33 oldu.

IMF dün açıkladığı raporda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2022 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 4’e, 2023 için ise yüzde 3'ten 3,5'e yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 ve 2.570 seviyelerinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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fed faiz
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