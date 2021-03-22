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Son Dakika: Canlı dolar/TL kuru! 1 dolar kaç Türk Lirası oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 22.03.2021 11:45 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesinin ardından dolar/TL TCMB'de Asya piyasalarının açılışında ilk işlemlerde 8.35'e kadar yükseldi. Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydedildi.

Son Dakika: Canlı dolar/TL kuru! 1 dolar kaç Türk Lirası oldu?

Dolar/TL kurunda son durumda hareketlilik sürmeye devam ediyor. Dolar/TL 21 Mart Pazar saat 21:38’den itibaren yüzde 16,2’ye varan yükselişle 8,3880 Türk lirasına kadar yükseldi… Dolar, geçtiğimiz haftayı 7,21 Türk lirası seviyesinde kapatmıştı… 22 Mart Pazartesi ise dolar fiyatlarında anlık dalgalanmalar sürüyor…

DOLAR/TL KURUNDA SON DURUM

Asya piyasasında görülen hareketliliğin ardından 8,38 TL’ye kadar yükselen 1 dolar, saat 11:45 itibari ile 7,92 TL civarında hareket ediyor…

Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

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