Son Dakika: Canlı dolar/TL kuru! 1 dolar kaç Türk Lirası oldu?

Dolar/TL kurunda son durumda hareketlilik sürmeye devam ediyor. Dolar/TL 21 Mart Pazar saat 21:38’den itibaren yüzde 16,2’ye varan yükselişle 8,3880 Türk lirasına kadar yükseldi… Dolar, geçtiğimiz haftayı 7,21 Türk lirası seviyesinde kapatmıştı… 22 Mart Pazartesi ise dolar fiyatlarında anlık dalgalanmalar sürüyor…
Asya piyasasında görülen hareketliliğin ardından 8,38 TL’ye kadar yükselen 1 dolar, saat 11:45 itibari ile 7,92 TL civarında hareket ediyor…
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