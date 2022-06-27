Son dakika: Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar alacaklar, dolar yatırımcıları dikkat! İki analist uyardı…

Son dakika: Dolar fiyatı BDDK'nın açıkladığı TL ticari krediler için şirketlere döviz sınırlaması getirmesi piyasayı ve derinden sarstı. Türk Lirası dakikalar içerisinde dolar/TL kuru karşısında yüzde 4’ten fazla değer kazandı. Türk lirası karşısında sert düşmüştü. Cuma günü piyasa kapanışından sonra gelen karar için gözler bugüne çevrilmişti. Peki dolar/TL kuru düşecek mi? yükselecek mi? İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri…

Geride bıraktığımız haftada yurt içinde TCMB’nin faiz kararı ön plana çıkarken, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın para politikasına ilişkin ABD Senatosu'na yaptığı sunum odakta yer aldı. Powell Senato’daki konuşmasında faiz artışlarının devamının uygun olduğunu düşündüklerini, enflasyonun yukarı yönlü sürpriz yaptığını ve daha fazla sürpriz olabileceğini, bu yüzden gelecek veriye ve görünümün gelişimine yanıt verirken çevik olunması gerektiğini belirtti. Amerikan ekonomisinin çok güçlü olduğunu belirten Powell, ekonominin daha sıkı para politikasıyla baş edebilecek konumda olduğu değerlendirmesinde bulundu. Powell, resesyon ihtimalinin olduğunu ancak bunun istenilen bir sonuç olmadığını dile getirdi.

Küresel piyasalar hafta içinde artan resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izledi. Petrol fiyatları, resesyon endişeleriyle düşüşe geçerken, Brent tipi petrolün varili hafta içinde 107 dolara kadar geriledi.

MERKEZ’İN FAİZ KARARI

TCMB, Haziran ayı PPK toplantısında beklentilere paralel politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtildi.

BDDK’NIN KARARI SONRASI DOLARDA SERT DÜŞÜŞ

Haftaya 17,30 sınırının üzerinde başlayan Dolar/TL, hafta içinde 17,54 seviyesine kadar yükselirken, Euro/TL 18,60 sınırını test etti. Ancak Cuma günü piyasalar için çok kritik bir adım atıldı ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun (BDDK) TL ticari krediler için şirketlere döviz sınırlaması getirmesi piyasayı ve döviz kurlarını sarstı. BDDK'nın açıkladığı yeni karar sonrası dolar, Türk lirası karşısında yüzde 4'ün üzerinde değer kaybı yaşadı. Kur 17,38 lira seviyesinden 16,48 lira seviyesine kadar indi.

Kur bu sabah Cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,3 ekside 16,60 lira seviyelerinde güne başladı. Euro/TL kuru da aynı dakikalarda 17,58 liradan değerleniyor.

DOLAR KURUNDA GÖRÜNÜM DEĞİŞİYOR

Kararı yorumlayan Analist Tuncay Turşucu kararın dolar kuru üzerindeki etkisine ilişkin, “Cuma akşamı gelen BDDK açıklamasının ardından gerileyen dolar/TL kuru tekrar yükselerek 16,88 seviyesinde kapadı. Dolar/TL’nin 16,90 seviyesindeki 22 günlük ortalamasının altında kalması durumunda 15,95 seviyelerindeki 50 günlük ortalamaya doğru düşüş görülebilir. Ancak bu seviyelerde kalıcı olmayabilir ve tekrar yukarı tepkiler alabilir. Kur 16,90 seviyesindeki ortalama altına inerse bir süre 15,95 ile 16,90 arasında yatay dalgalanmalar görebiliriz” yorumunda bulundu.

Ekonomist Murat Özsoy ise, dövizde yaşanan düşüşün geçici olduğunu belirterek, "Yıl sonuna kadar olan sürece baktığımızda bu seviyeler istikrarlı olmaktan ziyade sadece önümüzdeki kısa vade içerisinde yeni alım fırsatları veren seviyeler olmaktan öteye gitmeyecektir" dedi.



