Son dakika: Dolar, euro ve gram altın… Yükseliş yüzde 1’i aştı!

Son dakika: Gram altın, dolar ve euro 7 Haziran Salı günü oldukça hareketli dakikalar geçiriyor. Dolar/TL kuru haftanın ikinci işlem gününde rekorunu 16,74’ün de üzerine taşıyarak 2022 yılının rekorunu kırdı. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1 üzerinde 16,5812'den tamamladı. Dolar/TL, bugün de yükselişine devam ederek yüzde 1’den fazla değer kazandı. Euro/TL kuru ise 18 TL sınırına yaklaşırken şu sıralar 17,98’den işlem görüyor.

Dolar endeksi, yukarı yönlü hareketini 3'üncü güne taşıdı ve 102,8 ile iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Avro/dolar paritesi ise 1,0690 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından işlem görüyor. Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri ve ABD Hazinesi'nin bu hafta gerçekleştireceği tahvil satışları öncesi, piyasalarda hareketliliğin arttığını söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,06 ile 4 haftanın en yüksek seviyesini test etmesinin resesyon endişelerini gündemde tuttuğunu aktaran analistler, tüm bu gelişmelerle küresel ölçekte dolara olan talebin arttığını ifade etti.

ÇEYREK ALTIN 1600 LİRAYI GEÇTİ, GRAM ALTIN 1000 LİRAYA YAKLAŞTI

Altının gram fiyatı ise güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 1’den fazla değer kazandı. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 981,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı 980 liradan güne başlamasının ardından şu sıralar 993 liradan alıcı ile buluşuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.627 lira, Cumhuriyet altını da 6.645 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,5 azalışla 1.841,6 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.845,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinin, zirveden dönüş sinyali verebileceği beklentisi artsa da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3'ün üzerine çıkmasının emtia piyasalarında oynaklığa neden olduğunu kaydetti.



