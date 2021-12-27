FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. SON DAKİKA | Dolar kuru 11 liranın üzerinde... İşte dolar ve Euro'da son durum...

SON DAKİKA | Dolar kuru 11 liranın üzerinde... İşte dolar ve Euro'da son durum...

27.12.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre dolarda düşüş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli konusundaki açıklamalarından önce 18,40 rekorunu kıran dolar haftaya 11 lira civarında başladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA | Dolar kuru 11 liranın üzerinde... İşte dolar ve Euro'da son durum...

Son dakika dolar haberi: Kur Korumalı Mevduat sisteminin duyurulmasının ardından kurlarda başlayan gerileme sürüyor.

Dolar/TL ,geçen hafta kabine toplantısı öncesinde 18 seviyesini aşarak rekor kırdıktan sonra TL’yi özendirici önlemlerin açıklanmasıyla gerileyerek 12,25 seviyesine kadar düştü.

27 Aralık saat 09.10 itibarıyla dolar 11,36 seviyesinden işlem gördü.

DOLARDA SON DURUM

Kur bu sabah ise güne 11 civarında başladı ve saat 09:10 11.536 seviyesinden işlem gördü. Euro TL 20 üzerindeki zirvesinden 13 civarına gerilemiş durumda.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i ise Cuma gününü 545/568 seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalar ise yeni yıl öncesi yavaş yavaş tatile girmeye başladı.

CANLI DÖVİZ KURU TAKİBİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında TL mevduata geçenlerin getirisinin döviz altında kalması durumunda aradaki farkın karşılanacağını belirterek “İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.” açıklamasını yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni altın düzenlemesi! 'Yastık altı' altını olanları ilgilendiren haber: Altın Değerleme Sistemi geliyorYeni altın düzenlemesi! 'Yastık altı' altını olanları ilgilendiren haber: Altın Değerleme Sistemi geliyor
PARTNER"Bir ömür yetmez""Bir ömür yetmez"
Altın güne nasıl başladı?Altın güne nasıl başladı?
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş

İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş

Pitbull'da yeni dehşet! Sahibi gençlerin üzerine saldı

Pitbull'da yeni dehşet! Sahibi gençlerin üzerine saldı

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Ankara'da toplu ulaşımda yeni tarife

Ankara'da toplu ulaşımda yeni tarife

Dolarda son rakamlar

Dolarda son rakamlar

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Memura ek zamla ilgili kritik toplantı

Memura ek zamla ilgili kritik toplantı

10 bin doları olan bir vatandaş ne kazanacak?

10 bin doları olan bir vatandaş ne kazanacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.