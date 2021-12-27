SON DAKİKA | Dolar kuru 11 liranın üzerinde... İşte dolar ve Euro'da son durum...

Son dakika dolar haberi: Kur Korumalı Mevduat sisteminin duyurulmasının ardından kurlarda başlayan gerileme sürüyor.

Dolar/TL ,geçen hafta kabine toplantısı öncesinde 18 seviyesini aşarak rekor kırdıktan sonra TL’yi özendirici önlemlerin açıklanmasıyla gerileyerek 12,25 seviyesine kadar düştü.

27 Aralık saat 09.10 itibarıyla dolar 11,36 seviyesinden işlem gördü.

DOLARDA SON DURUM

Kur bu sabah ise güne 11 civarında başladı ve saat 09:10 11.536 seviyesinden işlem gördü. Euro TL 20 üzerindeki zirvesinden 13 civarına gerilemiş durumda.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i ise Cuma gününü 545/568 seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalar ise yeni yıl öncesi yavaş yavaş tatile girmeye başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında TL mevduata geçenlerin getirisinin döviz altında kalması durumunda aradaki farkın karşılanacağını belirterek “İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.” açıklamasını yapmıştı.



