Son dakika: Dolar tarihi zirvesini yeniledi

Geçen hafta Cuma akşam 10 seviyesini aşan dolar/TL dün 9.95'li seviyelere kadar gerilese de tekrar 10 düzeyinin üzerine tırmandı.

Türk Lirası, dolar karşısında erimeye devam ediyor. Eylül ayının ilk haftasından itibaren yükseliş trendinde olan ve son 6 işlem gününde de üst üste yükselen dolar/TL, bu sabah tarihi zirvesini 10,17'nin üzerine taşıdı. Euro/TL ise 11,55'nin hemen altında alıcı buluyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENİYOR

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Karar saat 14.00'te açıklanacak.

Reuters anketine göre TCMB'nin politika faizini bu hafta 100 baz puan daha indirerek %15'e düşüreceği tahmin ediliyor. TCMB önceki iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yapmıştı.

ZAMLAR ENFLASYONU ETKİLİYOR

Bugün akaryakıt ve gıdaya yapılan iki fiyat artışı daha enflasyonun yüksek seyrini koruyabileceğine ya da yukarı yönün korunabileceğine işaret etti. EPGİS, 2 Kasım'daki zammın ardından otogaz fiyatının 25 kuruş daha artırıldığını açıklarken, Türkşeker basında yer alan haberlere göre şeker fiyatını yüzde 25 artırdı.

PSİKOLOJİK SEVİYE AŞTI

TL, enflasyondaki yükselişe rağmen gerileyen politika faizinin yarattığı baskının da katkısıyla geçen hafta dolar karşısında yüzde 3 değer yitirerek önemli bir psikolojik seviye olan 10 seviyesini aştı.

