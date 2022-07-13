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Son dakika: Euro ve dolar eşitlendi: ABD’li yatırım bankasının yorumu olay oldu: ‘Daha güçlü adımlar gelebilir’

13.07.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Euro/dolar paritesi 20 yıl sonra ilk kez eşitlenmesinin yankıları bugün de devam ediyor. Fed’in faiz adımları ve resesyon endişeleriyle hareket eden piyasalar için yarın açıklanacak ABD enflasyon verisindeki yükseliş beklentisi yatırımcıyı tedirgin etti. 13 Temmuz Çarşamba yatırımcılar “Dolar bugün ne kadar?” Euro kaç TL?” sorusunu araştırırken ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’tan yeni bir yorum geldi. İşte piyasalarda yaşanan son dakika gelişmeleri...

Son dakika: Euro ve dolar eşitlendi: ABD’li yatırım bankasının yorumu olay oldu: ‘Daha güçlü adımlar gelebilir’

Son dakika: Küresel pay piyasalarında, makroekonomik verilerin ekonomilerde resesyon baskısının henüz korkulduğu kadar güçlü olmadığına işaret etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı duruşunu korumasıyla pozitif bir seyir izlenirken, gözler yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) geçen ay da yükselmiş olabileceği tahmin edilirken, TÜFE'deki seyrin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Bu gelişmelerle dolar endeksi tarafında dün karışık bir seyir izlendi. Gün içerisinde endeks 108,5 seviyelerinin üstünü test ederken sonrasında geri çekildi ve günü 108,1 düzeyinden noktaladı.

EURO/DOLAR PARİTESİ PSİKOLOJİK SINIRDA

Euro tarafında ise baskı devam ediyor. Almanya’nın maliyet enflasyonu sebebi ile bozulan cari dengesi, resesyon korkuları ve bu korkunun Avrupa Merkez Bankası ECB üzerinde yaratacağı baskı, paritenin 1 seviyelerine gelmesine neden oldu. Dün tam 1,00 seviyesini gören parite öğlen saatlerinde bir miktar toparlandı ve 1,003 seviyelerinden günü kapattı.

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Gelişmekte olan ülke para birimleri dün genel olarak satıcılı bir gün geçirdi. Güney Afrika Randı muadillerinden pozitif ayrışarak günü yüzde 0,42 değer kazancı ile bitirmeyi başarırken, hammadde fiyatlarında yaşanan sert satışlar Brezilya Reali üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor ve Real günü yüzde 1,16 değer kaybı ile noktaladı. Dün gün içinde 17,25-17,38 lira aralığında hareket eden dolar/TL kuru bu sabaha 17,32 seviyelerinden yatay bir başlangıç yaptı. Euro/TL kuru ise aynı dakikalarda dolar 17,38 seviyelerinden değerleniyor.

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MERKEZ BANKALARINDAN DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR GELEBİLİR

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) paritedeki bu psikolojik sınırın görülmesinden sonra enflasyonla mücadelede daha güçlü adımlar atabileceği görüşünde. ECB’nin piyasaların 25 bps faiz artırımı beklediği Temmuz toplantısında, beklenenden daha hızlı bir sıkılaşma adımı atması, euro/dolar paritesinde yeni bir yükseliş getirebilir ancak resesyon endişelerinin Euro Bölgesi için daha güçlü olması, doların euro karşısında güçlü seyrini korumasını destekliyor.

EURO DOLAR KARŞISINDA NEDEN DEĞER KAYBETTİ?

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Paritedeki kayıpların bir nedeni de Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelen ZEW Ekonomik Beklenti ve Mevcut Durum anketleri oldu. AB ülkelerinin kış için stoklarını doldurmaya hazırlandığı bir dönemde yaşanan savaş ve enerji darboğazı, artan gıda fiyatlarıyla birlikte ekonomik beklentileri de hızla bozuyor. Almanya’da ekonomik beklenti endeksi 25,8 puan düşüşle eksi 53,8’e geriledi. WSJ ekonomistleri endeksin eksi 41’e gerileyeceğini öngörmüştü. ZEW Başkanı Profesör Achim Wamback, Almanya’nın enerji arzına ilişkin endişeler, ECB’nin faiz artışına başlaması ve Çin’deki kısıtlamalar ekonomik görünümde ciddi bir bozulmaya neden oldu” değerlendirmesini yapıyor.

İngiltere’deki Başbakan Boris Johnson’un ve 50’den fazla vekilin istifasıyla sonuçlanan siyasi kriz sterline de zor zamanlar yaşatıyor. Sterlin dolar karşısında 1,18 ile Mart 2020’den bu yana en düşük düzeye geriledi. Sterlin/euro ise haziranda gördüğü 1,15 düzeylerinden tekrar güçlenerek 1,18 bandına gelmiş durumda.


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