FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Son dakika: İslam Memiş ‘mantık bu olmalı’ dedi: Yarından itibaren altın ve dolar fiyatları…

Son dakika: İslam Memiş ‘mantık bu olmalı’ dedi: Yarından itibaren altın ve dolar fiyatları…

16.05.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dolar/TL kuru ve gram altın fiyatları 16 Mayıs Pazartesi günü de yatırımcıların odağında yer alırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yeni bir değerlendirme geldi. İslam Memiş fiyatlar için yarını işaret ederken, “Tam ters rüzgârı bu hafta görebiliriz” yorumunda bulundu. Peki dolar düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın fiyatları ne olacak? İşte piyasalara ilişkin son dakika haberinin detayları ve anlık, canlı, güncel rakamlar…

Son dakika: İslam Memiş ‘mantık bu olmalı’ dedi: Yarından itibaren altın ve dolar fiyatları…

Son dakika: Altın fiyatları düşerken dolar/TL kuru yükselişini yeni haftada da sürdürüyor. Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek gelmesi, ülke merkez bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı ve ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişelerinin artmasına neden oldu. Bu durum, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin devam eden belirsizliklerle birleşince, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışı hızlandı.

iStock-1205118020

Fed Başkanı Powell'ın "ekonomide yumuşak iniş" söylemi ile cuma günü tepki alımları gözlense de tüm bu gelişmeler pay piyasalarında hafta boyunca sert satışların yaşanmasına, dolara olan talebin ise güçlü kalmasına neden oldu.
Geçen hafta Aralık 2002'den bu yana ilk kez 105'i test eden dolar endeksi, art arda 6'ncı haftayı da yükselişle tamamlarken, bugün 104,5 ile 20 yılın zirvesindeki seyrine devam ediyor. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların tahvil piyasalarına yönelmesi ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 haftalık yükselişin ardından geçen hafta düşüşe geçti ve yüzde 2,92'de dengelendi.

iStock-1207344944

DOLAR 15,55’İN ÜZERİNE ÇIKTI

Bu gelişmelerle üst üste 8 gündür yükselen dolar/TL KKM’nin duyurulduğu 20 Aralık'tan beri ilk kez 15,60'a dayandı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 16,20'nin üzerinde değerleniyor. Euro/TL, yeni haftanın ilk dakikalarında 16,27'ye kadar yükseldi.

iStock-1325886430

ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINA GERİLEDİ

Artan dolar talebinin etkisiyle düşüş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı ise geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,8 değer kaybetti. Altının ons fiyatı, yeni haftaya da ekside başladı. Ons altın fiyatı analistlerin de dile getirdiği 1800 dolarlık kritik seviyenin altına inerek 31 Ocak’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dolar kurundaki yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip etti. Gram altın fiyatı 901 liradan açılış yapmasının ardından şu sıralar 898 liraya geriledi.

iStock-1384171983

İSLAM MEMİŞ’TEN YENİ ALTIN VE DOLAR YORUMU

Piyasalara ilişkin yatırımcılar son dakika gelişmelerini araştırırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Döviz ve gram bazında emtia fiyatlarında bakıldığında televizyonda gördüğünüz rakamlar geçerli değil. Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününde 15,50 lira seviyesinde. Dolar değer artışına ve güçlü duruşuna devam ediyor. Dolar endeksinin yükselmesi bizim gibi ülkelerde dolar kurunu yükselten faktörler arasında. Değer artışının yıl sonuna kadar devam edeceğinin işaretini veriyor. 15,50 olan dolar/TL kuru Kapalıçarşı piyasasında 15,58 lira. Gram altın fiyatı ise ekranda 900, serbest piyasada 920 liraya alıcı buluyor. Ekrandaki gibi alıp, serbest piyasadaki rakamlara satacaksınız. Mantık bu olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

iStock-501330474

“DOLARIN KARŞISINDAKİ ENSTRÜMANLAR…”

“Altının ons fiyatı ciddi bir baskılanma, ciddi bir düşüş trendinde” diyen İslam Memiş şunları dile getirdi:

“Geçen haftaki silkeleme operasyonu ile birlikte ons altında sert düşüşler gördük. Doların güçlü olmasından dolayı emtialar bugün de baskı altında kalabilir. Ancak yarından itibaren dolar endeksinde Cuma gününe kadar gerileme, dolar tarafında gerileme, altının ons fiyatında yukarı yönlü ataklar bekliyorum. Yani doların karşısında hangi enstrümanlar varsa yukarı yönlü ataklar bekliyorum. Tam ters rüzgârı bu hafta görebiliriz. O yüzden bu hafta dolar yatırımcısı dikkat etmeli.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar 15,53'ün de üzerine çıktı! Dolar 15,53'ün de üzerine çıktı!
Rize'de tarihi gün! Erdoğan'dan 'yaş çay alım fiyatı' müjdesiRize'de tarihi gün! Erdoğan'dan 'yaş çay alım fiyatı' müjdesi
İşte Türkiye'nin en yoksul şehri! Listede çok sürpriz iller varİşte Türkiye'nin en yoksul şehri! Listede çok sürpriz iller var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

5 milyon kişi bekliyor! EYT'de sürpriz...

5 milyon kişi bekliyor! EYT'de sürpriz...

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş ve ikramiye...

Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş ve ikramiye...

Akaryakıt fiyatları için yeni zam

Akaryakıt fiyatları için yeni zam

Dikkat çeken altın tahmini! ‘Pek olası değil’

Dikkat çeken altın tahmini! ‘Pek olası değil’

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

Gelinin dekoltesi şoke etti! Damat şaşkınlığını gizleyemedi

Gelinin dekoltesi şoke etti! Damat şaşkınlığını gizleyemedi

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Tuhaf Birleşik Krallık yasası! Erkek çocuklarının görmesi yasak

Tuhaf Birleşik Krallık yasası! Erkek çocuklarının görmesi yasak

O kadar büyüktü ki! ''O canavarı benden uzak tut''

O kadar büyüktü ki! ''O canavarı benden uzak tut''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.