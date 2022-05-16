Son dakika: İslam Memiş ‘mantık bu olmalı’ dedi: Yarından itibaren altın ve dolar fiyatları…

Son dakika: Altın fiyatları düşerken dolar/TL kuru yükselişini yeni haftada da sürdürüyor. Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek gelmesi, ülke merkez bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı ve ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişelerinin artmasına neden oldu. Bu durum, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin devam eden belirsizliklerle birleşince, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışı hızlandı.

Fed Başkanı Powell'ın "ekonomide yumuşak iniş" söylemi ile cuma günü tepki alımları gözlense de tüm bu gelişmeler pay piyasalarında hafta boyunca sert satışların yaşanmasına, dolara olan talebin ise güçlü kalmasına neden oldu.

Geçen hafta Aralık 2002'den bu yana ilk kez 105'i test eden dolar endeksi, art arda 6'ncı haftayı da yükselişle tamamlarken, bugün 104,5 ile 20 yılın zirvesindeki seyrine devam ediyor. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların tahvil piyasalarına yönelmesi ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 haftalık yükselişin ardından geçen hafta düşüşe geçti ve yüzde 2,92'de dengelendi.

DOLAR 15,55’İN ÜZERİNE ÇIKTI

Bu gelişmelerle üst üste 8 gündür yükselen dolar/TL KKM’nin duyurulduğu 20 Aralık'tan beri ilk kez 15,60'a dayandı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 16,20'nin üzerinde değerleniyor. Euro/TL, yeni haftanın ilk dakikalarında 16,27'ye kadar yükseldi.

ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINA GERİLEDİ

Artan dolar talebinin etkisiyle düşüş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı ise geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,8 değer kaybetti. Altının ons fiyatı, yeni haftaya da ekside başladı. Ons altın fiyatı analistlerin de dile getirdiği 1800 dolarlık kritik seviyenin altına inerek 31 Ocak’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dolar kurundaki yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip etti. Gram altın fiyatı 901 liradan açılış yapmasının ardından şu sıralar 898 liraya geriledi.

İSLAM MEMİŞ’TEN YENİ ALTIN VE DOLAR YORUMU

Piyasalara ilişkin yatırımcılar son dakika gelişmelerini araştırırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Döviz ve gram bazında emtia fiyatlarında bakıldığında televizyonda gördüğünüz rakamlar geçerli değil. Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününde 15,50 lira seviyesinde. Dolar değer artışına ve güçlü duruşuna devam ediyor. Dolar endeksinin yükselmesi bizim gibi ülkelerde dolar kurunu yükselten faktörler arasında. Değer artışının yıl sonuna kadar devam edeceğinin işaretini veriyor. 15,50 olan dolar/TL kuru Kapalıçarşı piyasasında 15,58 lira. Gram altın fiyatı ise ekranda 900, serbest piyasada 920 liraya alıcı buluyor. Ekrandaki gibi alıp, serbest piyasadaki rakamlara satacaksınız. Mantık bu olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

“DOLARIN KARŞISINDAKİ ENSTRÜMANLAR…”

“Altının ons fiyatı ciddi bir baskılanma, ciddi bir düşüş trendinde” diyen İslam Memiş şunları dile getirdi:

“Geçen haftaki silkeleme operasyonu ile birlikte ons altında sert düşüşler gördük. Doların güçlü olmasından dolayı emtialar bugün de baskı altında kalabilir. Ancak yarından itibaren dolar endeksinde Cuma gününe kadar gerileme, dolar tarafında gerileme, altının ons fiyatında yukarı yönlü ataklar bekliyorum. Yani doların karşısında hangi enstrümanlar varsa yukarı yönlü ataklar bekliyorum. Tam ters rüzgârı bu hafta görebiliriz. O yüzden bu hafta dolar yatırımcısı dikkat etmeli.



