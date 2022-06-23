Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın ve dolarda son durum

Son dakika: Dolar ve altın fiyatı için kritik karar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) geldi. Geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime giderek 2022’deki 5 toplantıda ise yüzde 14 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası, kararda bir değişiklik yapmadı.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası gözler ay başından bu yana hızlıca yükselen dolar/TL kuruna çevrildi. Dolar/TL bu sabah 17,36 seviyelerinden güne başladı. Kur Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında 17,35 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL de 18,25 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 1.025 liradan güne başlamasının ardından şu sıralar 1019 lira seviyesinden alıcı ile buluşuyor.



