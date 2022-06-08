SON DAKİKA: Gram altında rekor! 1000 TL'yi geçti...

Son dakika: Yurt içinde altın fiyatları dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 20 Aralık sonrası en yüksek seviyeye çıktı. Gram altın bugün bin lirayı aştı , bu seviye 2022 yılının en yükseği olurken tarihi rekor sonrası da görülen zirve oldu. Dolar altı ay sonra 17 TL seviyesine geldi.

Spot altın geçtiğimiz üç hafta içinde yüze 3,5 değer kazanırken 1.850 seviyesinde destek oluşturdu.

SON DAKİKA | DOLAR 17 TL'Yİ AŞTI! 20 ARALIK'TAN SONRA...

Dolar/TL, bugün de yükselişine devam ederek 17 TL seviyesinin üzerine çıktı. Euro/TL kuru 18,31 liraya test etti.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri ve ABD Hazinesi'nin bu hafta gerçekleştireceği tahvil satışları öncesi, piyasalarda hareketliliğin arttığını söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,06 ile 4 haftanın en yüksek seviyesini test etmesinin resesyon endişelerini gündemde tuttuğunu aktaran analistler, tüm bu gelişmelerle küresel ölçekte dolara olan talebin arttığını ifade etti.

GRAM ALTIN 1000 LİRA OLDU

Altının gram fiyatı ise güne yükselişle başladı. Dolar/TL'deki yükselişle birlikte gram altının fiyatı da 6 ay sonra yeniden bin lirayı gördü.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.645 lira, Cumhuriyet altını da 6.752 liradan satılıyor.

Ons fiyatı, şu dakikalarda 1.849 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA YENİ REKORLAR KAPIDA

Altının her zaman güvenli liman olarak görüldüğünü ve geleneksel bir yatırım aracı olarak popülerliğini korumaya devam ettiğini ifade eden Beykent Üniversitesi’nden Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, “Hafta sonuna kadar 1000 TL/gram seviyelerini geçmesi mümkün gibi gözüküyor” demişti. Ayrıca Öngel, “Psikolojik sınır olan 1000 TL/gram seviyesinin aşılması ile birlikte yeni rekorların gelmesi de çok uzak değil gibi” yorumunda bulundu.



