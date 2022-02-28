Son dakika: Piyasalarda savaş alarmı! Ruble sert çakıldı... Altın ve petrol tırmanışa geçti

Rusya Merkez Bankası, aracı kurumların yabancı kurumsal veya bireysel yatırımcıların Rus menkul kıymetlerinde satış emirlerini yerine getirmelerini yasakladı. Rusya MB açıklamasında döviz ve para piyasası dışındaki piyasaların açılmalarının gerekip gerekmediğinin henüz değerlendirilmekte olduğunu da belirtti.

Rusya Maliye Bakanlığı da Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirdi.

Rusya’nın Ukrayna işgali devam ederken Batılı ülkelerden, Rusya’yı uluslararası finans sisteminin dışına itecek kritik bir hamle geldi. Avrupa Birliği, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve müttefik ülkeler belirlenen Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı. Ayrıca, Rus Merkez Bankası’nın finansal varlıkları bloke edilecek. Süper zengin Rus oligarkların paralarına ulaşması kısıtlanacak.

RUSYA'YA YÖNELİK SWIFT YAPTIRIMINA İKİ ÜLKE DAHA KATILIYOR

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin Rusya'nın uluslararası ödemeler ağına erişimini bloke edeceğini söyledi. Japonya'nın katılımıyla G-7 ülkelerinin tamamı Rusya'ya karşı swift yasağına katılmış oldu. Başbakan Kishida Japonya'nın Rusya'ya karşı başka yaptırımlar da planladığını ve Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık olağanüstü insani yardım gönderdiklerini belirtti.

Japonya'nın yanında Güney Kore de Rusya'ya karşı swift yaptırımı adımı attı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya yönelik ihracat kontrolleri ile birlikte swift yaptırımının da devreye alınacağını belirtti.

RUS RUBLESİNDE DEĞER KAYBI YÜZDE 20'Yİ AŞTI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı yüzde 20'yi aştı. Dolar/ruble paritesi yüzde 21,64 artışla 100 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 21,94 yükselişle 113,4'e çıktı.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 25 değer kaybeden Moskova Borsası'nın ise ikinci bir talimata kadar işlemlere kapalı olacağı duyuruldu.

RUSYA MERKEZ BANKASI’NDAN ŞOK FAİZ ARTIRIMI

Rusya Merkez Bankası, Rus Rublesi'nde değer kaybı ve enflasyonda yükseliş risklerinin önüne geçmek için faiz oranını iki katından fazla artırdı. Rusya MB, gösterge faizi bin 50 puan artırarak yüzde 20'ye yükseltti. Gösterge faiz oranı 11 Şubat'ta yüzde 8,50'den yüzde 9,50'ye yükseltilmişti.

Merkez Bankası yaptığı açıklamada, Başkan Elvira Nabiullina'nın Türkiye saati ile 16.00'da basın toplantısı yapacağını da duyurdu.

Rusya Merkez Bankası ve Rusya Maliye Bakanlığı yaptıkları açıklamalar ile yurt içi ihracatçı şirketlerin ellerindeki dövizin bir kısmını bugünden itibaren satmaları emrinin verilmesinin planlandığını duyurdular. Yapılan açıklamaya göre, ihracatçılardan ellerindeki dövizin yüzde 80'ini yurt içi piyasada satmaları istenecek.

Öte yandan Rusya Maliye Bakanlığı da Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirdi.

PETROL YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Batı ülkelerinin Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans, enerji ve ulaşımla birlikte ticaret ve bireysel kısıtlamaları da içeren çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koyması da piyasalarda belirsizlik endişelerini artırdı.

Cuma günü 101,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,03 artışla 98,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,45 dolardan alıcı buldu.

ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Altın fiyatları perşembe günü yaklaşık 100 dolarlık bir gün içi dalgalanma gördükten sonra birçok yatırımcıyı bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştı. Rus askerleri Ukrayna’yı işgal ederken, altın fiyatları 1.976,50 dolar ile geçtiğimiz hafta son 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Sonrasında ise Batı tarafından Rusya’ya uygulanacak yaptırımların ekonomiler üzerinde önemli etkisi olmayacağı değerlendirmesiyle Cuma günü rotasını tersine çevirerek düşüşe geçti.

Ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın küresel endişeleri tekrar artırmasıyla Ons Altın haftanın ilk işlem gününde 1931,50 düzeyine kadar yükselişle başladı. Bu seviyeden gelen satışlarla da 1906,75 desteğine kadar geri çekildi. Altının ons fiyatı yeni haftada şu sıralar 1901 dolardan işlem görüyor.

Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar kurunda yaşanan yükselişle geçen hafta 920 TL’ye kadar tırmanmıştı. Cuma günü 836 TL’ye kadar düşen gram altın, yeni haftaya dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek gün içinde 872 lira seviyesini gördü. Gram altın şu sıralarda 845 liradan alıcı ile buluşuyor.

GOLDMAN SACHS’TAN ALTIN VE PETROL TAHMİNİ

Goldman Sachs, dünyanın en büyük emtia üreticilerinden biri olan Rusya'ya yönelik yaptırımlarının kısa vadede emtia fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden olacağını belirtti. Banka, bir ay vadeli Brent ham petrolü için tahminini 95 dolar/varilden 115 dolar/varil seviyesine çıkardı ve gerilimin tırmanması, arzın daha uzun süre aksaması halinde fiyatın ciddi şekilde yükselmesi riski bulunduğunu da vurguladı. Goldman Sachs, altın fiyatının da önümüzdeki aylarda 2150 dolar/ons seviyesine kadar yükselebileceğini de belirtti.



