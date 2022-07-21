Ukrayna'da çok kritik döviz kararı: Devalüe edildi…

Ukrayna Merkez Bankası, Rusya’nın işgalinin ekonomi üzerinde ağır etkilerinin hissedildiği bir ortamda Döviz rezervlerini korumak için resmi para birimi grivnayı devalüe etti.

Bankanın perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, dolar/grivna kuru 5 aydır sabitlendiği 29,5 seviyesinden 36,5686’ya çıkarıldı. Hükümetin kritik malların ithalatını sürdürmesine yardımcı olmak ve enflasyonu dizginleyebilmek için Ukrayna Merkez Bankası Rusya’nın ülkeye saldırdığı şubat ayında grivna işlemlerini durdurmuş ve sermaye kontrollerini sıkılaştırmıştı.

Banka grivna para biriminin belirlenen bu yeni seviyede sabitleneceğini bildirdi.

Grivvnayı yaşam desteğinde tutmak, savaşın ülkenin dış gelirlerini baltaladığı için Ukrayna’nın uluslararası rezervlerine zarar verdi. İhracatçılar, döviz cinsi girdileri belirlenen orandan bozdurmak konusunda isteksiz davranmaya başladılar.



