Uzmandan çarpıcı 2021 -2022 dolar yorumu: Dolar/TL ne kadar olacak? İşte dikkat çeken yıl sonu tahmini!

Son dakika dolar/TL kuru ne olacak, dolar düşecek mi sorularına cevap arayan yatırımcılara uzmanlardan yorumlar gelmeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Yellen'in yaptığı "güçlü dolar" açıklamasının ardından doların yıl sonunda seyrinin değişeceği öngörülüyor. Dolar kuru, en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü yeni güne ise 7.02 seviyelerinde başladı. Bu süreçte uzmanlar dolar/TL 2021 tahminini yapmaya devam ediyor. Twitter'dan dikkat çeken paylaşım yapan Stratejist ve Eski Fed Ekonomisti Erkin Şahinöz'ün dolar/TL yorumu ise oldukça farklı oldu. Peki 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türk Lirası tarihi bir düşüş gerçekleştirerek, dolar kuru 8.58 TL’ye kadar yükselmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve faiz işlemlerinin sonrasında doların fiyatı 6.97 TL’ye kadar düştü fakat tekrar yükselerek 7.02 seviyelerinde fiyatlanmaya başladı. Dolar düşmeye devam edecek mi merak edilirken, ünlü Stratejist ve Eski Fed Ekonomisti Erkin Şahinöz'den çarpıcı bir açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Şahinöz, dolar/TL beklentisini yıl sonunda 7,5 liranın üstünde gördü.
Kurda dengelenme var. Güncelleyelim. Mevcut faiz düzeyleri ve stopaj oranlarına göre dolardaki başabaş noktalarınız:????— Erkin Şahinöz (@ErkinSahinoz) February 23, 2021
????1 ay 7,11
????2 ay 7,20
????3 ay 7,29
???? 6 ay 7,57
????1 yıl 8,15
????2 yıl 9,25
Lütfen gene tutmadı gibi yorumlar yazmayın, bunlar tahmin değil, başabaş hesabı.
Geçtiğimiz yılı 7.44 Türk Lirası olarak kapatan dolar kuru 2021'de ne kadar olacak, nasıl bir yön belirleyecek merak ediliyor. Bu yönde son yapılan açıklamalarda dolar/TL fiyatları için şu tahminler yer almıştı;
Capital Economics, Türkiye ekonomisindeki politika değişiminin etkilerine ilişkin Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey tarafından paylaşılan raporda, Naci Ağbal başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politikasındaki değişimin yurt içi finans piyasalarındaki toparlanmayı desteklediği vurgu yaparak dolar/TL'nin bu yılın sonunda 6,25 seviyesinde olabileceğini öngördü.
Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley, doların 6.80 TL civarlarına kadar düşebileceğini açıkladı.
Goldman Sachs doların zayıflığını gelişmekte olan ülkeler için pozitif olacağını açıklayarak Türk Lirasının değer görmeye devam edeceğini belirtmişti.
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