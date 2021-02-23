FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Uzmandan çarpıcı 2021 -2022 dolar yorumu: Dolar/TL ne kadar olacak? İşte dikkat çeken yıl sonu tahmini!

Uzmandan çarpıcı 2021 -2022 dolar yorumu: Dolar/TL ne kadar olacak? İşte dikkat çeken yıl sonu tahmini!

DOVİZ HABERLERİ  | 23.02.2021 10:19 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan sabit faiz kararının ardından dolar/TL fiyatları 7 liranın altında işlem görmeye başlamıştı. Haftanın 2. gününde 7.02 seviyelerinde işlem gören dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak merak ediliyor. Bu süreçte uzmanların yorumları ve ABD'den gelen güçlü dolar açıklamaları ise yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Peki dolar yıl sonunda ne kadar olacak? İşte dikkat çeken dolar tahmini...

Son dakika dolar/TL kuru ne olacak, dolar düşecek mi sorularına cevap arayan yatırımcılara uzmanlardan yorumlar gelmeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Yellen'in yaptığı "güçlü dolar" açıklamasının ardından doların yıl sonunda seyrinin değişeceği öngörülüyor. Dolar kuru, en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü yeni güne ise 7.02 seviyelerinde başladı. Bu süreçte uzmanlar dolar/TL 2021 tahminini yapmaya devam ediyor. Twitter'dan dikkat çeken paylaşım yapan Stratejist ve Eski Fed Ekonomisti Erkin Şahinöz'ün dolar/TL yorumu ise oldukça farklı oldu. Peki 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

DOLAR 2021'DE NE OLUR?

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türk Lirası tarihi bir düşüş gerçekleştirerek, dolar kuru 8.58 TL’ye kadar yükselmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve faiz işlemlerinin sonrasında doların fiyatı 6.97 TL’ye kadar düştü fakat tekrar yükselerek 7.02 seviyelerinde fiyatlanmaya başladı. Dolar düşmeye devam edecek mi merak edilirken, ünlü Stratejist ve Eski Fed Ekonomisti Erkin Şahinöz'den çarpıcı bir açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Şahinöz, dolar/TL beklentisini yıl sonunda 7,5 liranın üstünde gördü.

2021 YIL SONU DOLAR TAHMİNLERİ

Geçtiğimiz yılı 7.44 Türk Lirası olarak kapatan dolar kuru 2021'de ne kadar olacak, nasıl bir yön belirleyecek merak ediliyor. Bu yönde son yapılan açıklamalarda dolar/TL fiyatları için şu tahminler yer almıştı;

Capital Economics, Türkiye ekonomisindeki politika değişiminin etkilerine ilişkin Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey tarafından paylaşılan raporda, Naci Ağbal başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politikasındaki değişimin yurt içi finans piyasalarındaki toparlanmayı desteklediği vurgu yaparak dolar/TL'nin bu yılın sonunda 6,25 seviyesinde olabileceğini öngördü.

Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley, doların 6.80 TL civarlarına kadar düşebileceğini açıkladı.

Goldman Sachs doların zayıflığını gelişmekte olan ülkeler için pozitif olacağını açıklayarak Türk Lirasının değer görmeye devam edeceğini belirtmişti.

CANLI DÖVİZ KURU

Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
Dolar yükselişte: 7 lirayı geçti!Dolar yükselişte: 7 lirayı geçti!
Allianz BES iptali nasıl yapılır?Allianz BES iptali nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar
1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar
Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak
Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 1 Mart
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 1 Mart
Musk'tan büyük yankı uyandıran tweet!
Musk'tan büyük yankı uyandıran tweet!
140 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
140 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
İkinci el otomobilde fiyatlar ne olacak?
İkinci el otomobilde fiyatlar ne olacak?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Ons altın 2075 doları görebilir
Ons altın 2075 doları görebilir
Çiftçiye ilk destek dönemi belli oldu!
Çiftçiye ilk destek dönemi belli oldu!
Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak
Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak
Okuyucu Yorumları 11 yorum
ekonomistler 1,5 yıldır dolar 12 tl olacak diye insanları yönlendiriyor yatırım yapacak insanlar parasını bozmuyor 8.40 DAN dolar alan kara kara düşünüyor..
Kripto para furyası başladı bir anda inişe geçti dolar. Sadece basit bir tweet bile para birimlerinin yönünü değiştirebiliyor. Artık para ve altın konusundaki tahminler göle maya çalıp ya tutarsa demekten öteye geçmiyor.
Yerel ekonomistlerin hiç birinin dediklerine bakmayın yalnızca uluslararası kredi kuruluşlarının dediklerine bakın. Çünkü neredeyse tüm uluslararası yatırımcılar bu kurumların öncülüğünde yatırım yaparlar ve küçük farklarla olsa da söyledikleri gibi olur her zaman.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Analistten yükselebilir yorumu: Dolar ne kadar oldu, son durum ne? 26 Şubat 2021 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolarda yükseliş sürüyor: İşte son durum!
Dolar yükselebilir tahmini: Dolar ne kadar oldu? 25 Şubat 2021 Perşembe Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolarda hareketlilik sürüyor: İşte son durum!
Banka çalışma saatleri 24 Şubat 2021: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar bugün kaça kadar açık?
Değişmişti! İşte bankaların yeni çalışma saatleri
Analistten 2021 dolar yorumu... Dolar ne kadar? 24 Şubat 2021 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolarda hareketlilik sürüyor: İşte son durum!
Dolar/TL son durum: Dolar ne kadar? 23 Şubat 2021 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar yükselişte: 7 lirayı geçti!
Dolar/TL son durum: Dolar ne kadar? 22 Şubat 2021 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar 7 liranın altında!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.