18 yaş altı tüm çocukların gelirine bakılmaksızın 100 bin yen (8.500 TL) verilecek

Yomiuri gazetesinin haberine göre Japon hükümeti hükümeti 18 yaşın altındaki tüm çocuklara, ailelerinin gelir durumuna bakılmaksızın ödeme yapılmasını öngörüyor ve bunun bütçe maliyeti 2 trilyon yen (171 milyar TL) olarak hesaplandı.

Japonya Başbakanı Kishida, bu ay "büyük ölçekli" bir teşvik paketi hazırlayacaklarını ve ek bütçeyi yıl sonuna kadar parlamentodan geçirecekleri sözünü vermişti.

Ekonomi Bakanı Yamagiwa yaptığı açıklamada, teşvik paketini hazırlarken enerji fiyatlarının ekonomiye etkisini hesaba katacaklarını belirtti ancak paketin büyüklüğü ve içeriği konusunda bilgi vermedi.

AKARYAKIT FİYATLARI ZİRVEDE

İHA'da yer alan habere göre ham petrol fiyatlarında küresel düzeyde yaşanan artıştan etkilenen Japonya’da akaryakıt fiyatları art arda 4 hafta rekor kırdı. Pazartesi günü itibariyle normal benzinin ortalama perakende fiyatının önceki haftaya göre 1.4 yen artarak 168.7 yene (yaklaşık 1.48 dolar) yükseldiği açıklanırken, benzin fiyatındaki artışın 9 haftadır kesintisiz olarak sürdüğü bildirildi.



