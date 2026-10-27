66 milyon TL parası oldu, haberi yok: Hepsini kaybedebilir

İngiltere'de Birleşik Krallık Ulusal Piyangosu, 1 milyon sterlinlik servetin sahibi olan ancak kazandığından tamamen habersiz olabilecek gizemli bir talihliye uyarıda bulundu.

The Sun'da yer alan habere göre; The National Lottery, büyük miktardaki nakit ödülü kazandığından haberi olmayabilecek bilet sahibine ulaşmak için çağrı yaptı.

Bilet, 13 Ekim Salı günü yapılan çekiliş için Thurrock’taki bir satış noktasından satın alındı. Kazananın ödülünü talep etmek için 11 Nisan 2027 gece yarısına kadar süresi bulunuyor.

"HABERİ OLMAYAN BİRİ VAR"

Ulusal Piyango işletmecisi Allwyn’de kıdemli talihliler danışmanı olarak görev yapan Andy Carter, “Bu bir tatbikat değil. Dışarıda, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek 1 milyon sterlinlik ödülün sahibi olduğundan haberi olmayan biri var. Biz de şanslı pembe biletin sahibini bulmak ve kazandığı parayı ona ödemek için bir görev yürütüyoruz.” dedi.

Öte yandan herhangi bir nedenle biletine sahip olmayan ancak ödül üzerinde hak sahibi olduğuna inanan kişilerin de Allwyn’e yazılı olarak başvuruda bulunabileceğini belirtildi. Ancak bu başvurunun çekiliş tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmasının gerektiği vurgulandı.

Kazanan biletin sahibinin, ödül talep etmek için belirlenen son tarihten önce ortaya çıkmazsa ödül parası ve bu paranın elde ettiği tüm faizin, Birleşik Krallık genelinde Ulusal Piyango tarafından finanse edilen projelere aktarılacak.