FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

66 milyon TL parası oldu, haberi yok: Hepsini kaybedebilir

İngiltere'de The National Lottery, 1 milyon sterlinlik büyük ikramiyeyi kazanan ancak henüz haberi olmayabilecek gizemli talihliye çağrıda bulundu.

66 milyon TL parası oldu, haberi yok: Hepsini kaybedebilir
Hande Dağ

İngiltere'de Birleşik Krallık Ulusal Piyangosu, 1 milyon sterlinlik servetin sahibi olan ancak kazandığından tamamen habersiz olabilecek gizemli bir talihliye uyarıda bulundu.

66 milyon TL parası oldu, haberi yok: Hepsini kaybedebilir 1

The Sun'da yer alan habere göre; The National Lottery, büyük miktardaki nakit ödülü kazandığından haberi olmayabilecek bilet sahibine ulaşmak için çağrı yaptı.

Bilet, 13 Ekim Salı günü yapılan çekiliş için Thurrock’taki bir satış noktasından satın alındı. Kazananın ödülünü talep etmek için 11 Nisan 2027 gece yarısına kadar süresi bulunuyor.

"HABERİ OLMAYAN BİRİ VAR"

Ulusal Piyango işletmecisi Allwyn’de kıdemli talihliler danışmanı olarak görev yapan Andy Carter, “Bu bir tatbikat değil. Dışarıda, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek 1 milyon sterlinlik ödülün sahibi olduğundan haberi olmayan biri var. Biz de şanslı pembe biletin sahibini bulmak ve kazandığı parayı ona ödemek için bir görev yürütüyoruz.” dedi.

Öte yandan herhangi bir nedenle biletine sahip olmayan ancak ödül üzerinde hak sahibi olduğuna inanan kişilerin de Allwyn’e yazılı olarak başvuruda bulunabileceğini belirtildi. Ancak bu başvurunun çekiliş tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmasının gerektiği vurgulandı.

Kazanan biletin sahibinin, ödül talep etmek için belirlenen son tarihten önce ortaya çıkmazsa ödül parası ve bu paranın elde ettiği tüm faizin, Birleşik Krallık genelinde Ulusal Piyango tarafından finanse edilen projelere aktarılacak.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Ekim 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Ekim 2026)
Türkiye'nin Efsane Kasım'ı Hepsiburada ile başladıTürkiye'nin Efsane Kasım'ı Hepsiburada ile başladı

Anahtar Kelimeler:
ikramiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.