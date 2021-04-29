ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 547,000 olarak açıklanan başvuru sayısı 566,000 olarak revize edildi.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 549​,000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 611,750 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 3.66 milyon seviyesine yükseldi.

Reuters



