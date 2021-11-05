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ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

05.11.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Ekim ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Tarım dışı istihdam Ekim'de 531 bin arttı.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD'de tarım dışı istihdam büyümesi, yaz boyunca koronavirüs vakalarındaki artıştan kaynaklanan olumsuz havanın yatışmasıyla Ekim ayında 531,000 ile beklentileri aşarak dördüncü çeyrek başında ekonomideki toparlanmanın ivme kazandığına işaret etti.

BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE

Reuters anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdamın Ekim'de 450,000 artmasını bekliyorlardı.

Eylül'de 194,000 olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı, 312,000 olarak revize edildi.

Öte yandan, Ekim'de işsizlik oranı Eylül'deki %4.8 seviyesinden %4.6'ya geriledi. Reuters anketinde işsizliğin Ekim'de %4.7'ye düşmesi bekleniyordu. (Reuters)

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