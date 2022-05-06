ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan "İş Gücü İstatistikleri" raporuna göre, Nisan ayında tarım dışı istihdam 428 bin olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 400 bin artacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi Mart ayı için 431 bin seviyesinden 428 bine, Şubat ayı verisi 504 bin seviyesinden 714 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 406 bin ile piyasa beklentisi olan 385 binin üzerinde geldi. Kamuda istihdam 22 bin artış gösterdi.

İmalat sektöründe istihdam 55 bin artarken, inşaat sektöründe 2 bin yukarı geldi.

İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6 seviyesinde kaldı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6 seviyesinden yüzde 3,5'e gerileyeceği yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,9'dan yüzde 7,0'ye çıktı.

ABD Merkez Bankası(Fed), son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,5, 2024 için yüzde 3,6 olarak tahmin ediliyor. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4,0 seviyesinde bulunuyor.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,31, yıllık yüzde 5,46 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,5 artış olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati ise değişmeyerek 34,6 saat oldu.

Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 62,4'ten yüzde 62,2'ye geriledi. (FOREKS)

