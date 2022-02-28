ABD'den yeni Rusya kararı! İşlemlere yasak getirildi

ABD'de Joe Biden hükümeti ABD'li şirketlerin ve vatandaşların Rusya Merkez Bankası, Rusya Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapmasını yasakladı.

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'de ve vatandaşları elinde bulunan Rusya Merkez Bankası varlıklarının Hazine Müsteşarlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Birimi tarafından dondurulacağını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından birçok ülkenin Rusya'ya yönelik yaptırımları devam ediyor. İngiltere de bugün vatandaşlarının Rusya Merkez Bankası ile işlem yapmasını yasaklayacağını duyurmuştu.

YAPTIRIMLAR NEDENİYLE DÖVİZ PİYASASINA MÜDAHALE ETMEDİK

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bankanın Batı'nın son açıkladığı yaptırımlar nedeniyle döviz piyasasına müdahale etmediğini belirtti.

Nabiullina, rublenin rekor düşük seviyelerden toparlanmasına destek olan piyasadaki dolar ve euro satış işlemlerini kimin yaptığını ise açıklamadı.

Nabiullina, merkez bankasının nakit için artan talep nedeniyle likidite açığı yaşayan bankacılık sektörünü desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna işgali sonrasında Batı'nın başlattığı büyük yaptırımlardan ülke ekonomisini ve rubleyi korumak için politika faizini %9.5'ten %20'ye yükseltti. Merkez bankası aynı zamanda sermaye kontrolleri başlattı.

