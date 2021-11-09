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ABD'li ünlü yatırımcı Mobius'tan gelişen piyasa tavsiyesi

09.11.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li ünlü yatırımcı Mark Mobius Bloomberg'e verdiği söyleşide gelişen ülkelerdeki fırsatlara vurgu yaptı. Mobius, söyleşide gelişen ülkelere yönelik fonlarının yarısını Hindistan ve Tayvan'a ayırdığını belirtti.

ABD'li ünlü yatırımcı Mobius'tan gelişen piyasa tavsiyesi

Mark Mobius, Çin hisse senetlerinde gelişen ülkelerden gelen getirileri bir bütün olarak aşağı çeken düşüşü telafi etmek için, gelişen piyasa fonlarının yaklaşık yarısını Hindistan ve Tayvan’a tahsis etti.

Mobius, Bloomberg TV’ye yaptığı değerlendirmede, “Hindistan, ayı piyasalarının kısa süreli düşüşleri olsa dahi, 50 yıllık bir rallide. Hindistan Çin’in 10 yıl önce bulunduğu yerde olabilir. Tüm eyaletlerde kuralların bütünleştirilmesine yönelik hükümet politikaları ülkeye uzun vadede faydalı olacak” dedi.

Mobius’un Hindistan'a yönelik yukarı yönlü beklentisi, gösterge S&P BSE Sensex Endeksi’nin Mart ayındaki dip seviyesinden iki kattan fazla yükselmesinin ardından hisse senedi piyasasının notunu düşüren Morgan Stanley ve Nomura Holdings Inc. analistlerinin fikirleri ile çelişiyor.

Gelişen piyasa hisse senetleri bu yıl, hükümetin geniş çaplı regülasyon kısıtlamaları ile piyasaları sarsması ile birlikte Çin’de görülen kayıplardan dolayı gelişmiş piyasa hisse senetlerinin gerisinde kaldı.

"YATIRIMCILAR HİNDİSTAN GİBİ ÜLKELERE BAKMALI"

Franklin Templeton Investments’taki kariyerinin ardından Mobius Capital Partners LLP’yi kuran Mobius, “Yatırımcılar, Çin’in endeksi aşağı çekmesinden dolayı gelişen piyasalara kötü bakıyor, ancak yukarı yönde hareket eden Hindistan gibi diğer ülkelere bakmalılar” dedi.

Mobius Gelişen Piyasalar Fonu’nun portföyünün yüzde 45’i Hindistan ve Tayvan’a ayrılmış durumda. Teknolojik donanım ve yazılım varlıkları bu iki piyasadaki en büyük tahsisleri oluşturuyor

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