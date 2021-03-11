ABD'nin 1.9 trilyonluk teşvik paketi Temsilciler Meclisi'nde onaylandı!

27 Şubat’ta Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen destek paketi, üzerinde yapılan değişikler nedeni ile Senato’nun onayının ardından yeniden Temsilciler Meclisi’ne gönderilmişti. Meclis’te yapılan oylamada paket 211’e karşı 220 oyla yeniden kabul edilerek, Biden’ın imzalaması için Beyaz Saray’a gönderildi.

ABD’de 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs destek paketi Temsilciler Meclisi’nde onaylandı. ABD Başkanı Joe Biden ’ın 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketi, Senato’nun ardından Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada 211’e karşı 220 oyla kabul edildi. ABD Başkanı Joe Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs mali destek paketi, Senato’daki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında uzun süredir tartışılıyordu.

BİR SEFERE MAHSUS BİN 400 DOLARLIK ÇEK VERİLECEK

Söz konusu yardım paketi ile yılda 75 bin dolardan az kazanan Amerikalılara bir sefere mahsus bin 400 dolarlık çek gönderilecek, 4 Mart’ta süresi dolacak olan işsizlik yardımlarının süresi 6 Eylül’e kadar uzatılacak ve haftalık 300 dolar olan federal işsizlik yardımı devam edecek.

Yardım paketi ayrıca, koronavirüs aşılarının dağıtımından eğitime, eyaletlerden şehirlere kadar salgından etkilenen tüm kurumlara yardımı da içeriyor. Paketin içinde direkt verilecek maddi yardımların yanı sıra “ABD Kurtarma Planı” olarak adlandırılan ve ABD’de fakirlikle savaşma noktasında etkili olması beklenen değişikliler de yer alıyor. Paket, düşük gelirli ailelere vergi indirimi, kira ve gıda yardımında artışları içeriyor.

Paket ile eyalet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolar, koronavirüs aşısı üretim ve dağıtımına yaklaşık 20 milyar dolar ve test ve temas takibi için yaklaşık 50 milyar dolar fon sağlayacak.

(İHA)

