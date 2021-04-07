FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. ABD petrol fiyat tahminini yukarı yönlü, günlük kullanımını ise aşağı yönlü revize etti

ABD petrol fiyat tahminini yukarı yönlü, günlük kullanımını ise aşağı yönlü revize etti

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2021 08:35 | Son Güncelleme

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü, günlük ham petrol üretim beklentisini ise aşağı yönlü revize etti.

ABD petrol fiyat tahminini yukarı yönlü, günlük kullanımını ise aşağı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin "Nisan 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 62,28 dolar olacağı tahmin edildi. Mart ayı raporunda bu rakam 60,67 dolardı.

Raporda, Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yılın ikinci çeyreğinde 65,32 dolar, üçüncü çeyreğinde 62,69 dolar, son çeyreğinde ise 60 dolar olması beklenirken, gelecek yıl 60,49 dolar olacağı öngörüldü.

Fiyatlardaki yukarı yönlü tahminin, söz konusu dönem boyunca küresel petrol stoklarındaki beklenenden daha büyük düşüşlerden kaynaklandığı belirtildi. Stoklardaki azalışın ise bu yılın ikinci çeyreğinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretiminin beklentinin altında kalmasının bir sonucu olduğu ifade edildi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl 58,89 dolar, gelecek yıl 56,74 dolar olacağı tahmin edildi.

OPEC+ kararı sonrası brent petrolün fiyatı düştüOPEC+ kararı sonrası brent petrolün fiyatı düştü

ÜRETİM BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini ise aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen ayki raporda 11 milyon 100 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Söz konusu üretimin 2022'de ise 11 milyon 900 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Yüksek petrol fiyatlarına rağmen düşük üretim öngörüsünün bazı üretim bölgelerindeki sondaj kulesi faaliyetlerinin beklenenden daha düşük olacağı tahminine dayandığı belirtildi.

Küresel petrol tüketiminin bu yıl geçen yıla göre 5,5 milyon varil artışla günlük ortalama 97 milyon 700 bin varil, 2022'de ise 101 milyon 300 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Archegos depremi yöneticileri işinden ettiArchegos depremi yöneticileri işinden etti
E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aralarında Gülen ve Karayılan da var! Tüm malvarlıkları donduruldu
Aralarında Gülen ve Karayılan da var! Tüm malvarlıkları donduruldu
Kritik kanun teklifinde yeni gelişme! Birinci bölüm kabul edildi
Kritik kanun teklifinde yeni gelişme! Birinci bölüm kabul edildi
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
En çok hibrit ve elektrikli otomobil tercih ediliyor!
En çok hibrit ve elektrikli otomobil tercih ediliyor!
İşte Torba yasa teklifinin detayları!
İşte Torba yasa teklifinin detayları!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Yapmayan zarar ediyor! İkinci el araç alacaklar dikkat
Yapmayan zarar ediyor! İkinci el araç alacaklar dikkat
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Flaş karar! Geçiş ücreti alınacak
Flaş karar! Geçiş ücreti alınacak
AK Parti'den kanun teklifi!
AK Parti'den kanun teklifi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yellen: ABD'deki büyüme küresel büyümeyi de olumlu etkileyecek!
Yellen: ABD'deki büyüme küresel büyümeyi de olumlu etkileyecek!
Roubini, doların orta vadede zayıflamasını bekliyor
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Credit Suisse'de Archegos depremi yöneticileri işinden etti
Archegos depremi yöneticileri işinden etti
Dünyada yenilenebilir enerjinin gücü artıyor
Dünyada yenilenebilir enerjinin gücü artıyor
OPEC+ kararı sonrası brent petrolün fiyatı düştü
Brent petrolün fiyatı düştü
Çip krizi Tesla'yı etkilemedi, hisseleri yükseldi!
Teslimatı yaptı, hisseleri yükseldi!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.