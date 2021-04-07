ABD petrol fiyat tahminini yukarı yönlü, günlük kullanımını ise aşağı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin "Nisan 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 62,28 dolar olacağı tahmin edildi. Mart ayı raporunda bu rakam 60,67 dolardı.

Raporda, Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yılın ikinci çeyreğinde 65,32 dolar, üçüncü çeyreğinde 62,69 dolar, son çeyreğinde ise 60 dolar olması beklenirken, gelecek yıl 60,49 dolar olacağı öngörüldü.

Fiyatlardaki yukarı yönlü tahminin, söz konusu dönem boyunca küresel petrol stoklarındaki beklenenden daha büyük düşüşlerden kaynaklandığı belirtildi. Stoklardaki azalışın ise bu yılın ikinci çeyreğinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretiminin beklentinin altında kalmasının bir sonucu olduğu ifade edildi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl 58,89 dolar, gelecek yıl 56,74 dolar olacağı tahmin edildi.

ÜRETİM BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini ise aşağı yönlü revize etti.