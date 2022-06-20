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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'den faiz artırımı sinyali

20.06.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faizleri, temmuz ayındaki toplantıda 25 baz puan artıracaklarını, eylülde de yükletmeyi planladıklarını söyledi..

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'den faiz artırımı sinyali

Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" oturumunda konuştu.

Lagarde, Avrupalı parlamenterlere yaptığı konuşmada, ECB'nin Temmuz ayı Yönetim Konseyi toplantısında faizi 25 baz puan artırma niyetinde olduğunu tekrarladı. ECB'nin Eylül ayında faizi yeniden artırmasını beklediklerini de vurguladı.

ECB Başkanı, "Faiz artırım kararları bizim gerektiğinde fiyat istikrarını , orta vadede enflasyonun yüzde 2 seviyesinde istikrar kazanmasını sağlamak için tüm enstrümanlarımızı esnek bir şekilde kullanma bağlılığımızı destekliyor" dedi.

Konuşmasında Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin yüksek enerji maliyetleri ve yoğunlaşan tedarik sıkıntıları ve belirsizlik nedeniyle yavaşladığını belirten Lagarde, fiyat artışlarının genele yaygın hale gelmekte olduğunu ve çekirdek enflasyon ölçümlerinin daha da yükseldiğini de ifade etti.

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