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Avrupa'nın kabusu oldu! Marketlere 'görülmemiş' saldırı sonrası: 'Bizde de yüzlerce var'

Fransa’da ünlü market zincirlerine siber saldırı tüm dünyada gündem olmuştu. Saldırıyı yapan korsanlar, soğutma sistemine girip marketlerin buzdolaplarının derecesini uzaktan değiştirmiş, soğuk zincir bozulduğu için ürünler imha edilmişti. Olay sonrası İngiltere’de de marketlerdeki bazı buzdolaplarına giriş yapılır buzdolaplarının hacklenme riskinin olduğu belirtildi. Diğer yandan Fransa’da marketlerin soğutma sistemine 2. siber saldırı düzenlendi.

Avrupa'nın kabusu oldu! Marketlere 'görülmemiş' saldırı sonrası: 'Bizde de yüzlerce var'
Hande Dağ

Fransız market zincirlerinin soğutma sistemine yönelik siber saldırısı nedeniyle birçok gıda imha edilmişti. Saldırıyı yapan bilgisayar korsanları, sıcaklıkları 50 dereceye yükseltip buzdolaplarını buz çözme döngüsüne zorlarken Fransa'da buzdolaplarının hacklenmesi sonucu milyonlarca euroluk kayıptan bahsediliyor. Yaşanan bu gelişme sonrası İngiltere'de de benzer bir risk konuşulurken diğer yandan Fransa'da marketlerin soğutma sistemine 2'nci siber saldırı düzenlendi.

Avrupa nın kabusu oldu! Marketlere görülmemiş saldırı sonrası: Bizde de yüzlerce var 1

FRANSA'DA MARKETLERİN SOĞUTMA SİSTEMİNE 2. SİBER SALDIRI

Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransa'da 12 Ekim'i 13 Ekim'e bağlayan gece, buzdolaplarının ayarlarını kontrol etmek için İtalyan Dixell firmasının sistemlerini kullanan marketlerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırı düzenlendi. Gironde ilinde çalışan soğutma teknisyeni Damien Deudon, Bordo çevresinde Dixell'in soğutma sistemini kullanan bir süpermarketin gece bu siber saldırıdan etkilendiğini belirtti. Deudon, siber saldırının faillerinin dondurucuların ayarlarını değiştirerek sıcaklığı -22 dereceden 150 dereceye çıkardığına dikkat çekip soğutma sistemlerinin saniyede 2 veya 3 ayarı değiştirdiğini ifade etti.

Bunun bir insanın yapabileceğinden daha hızlı olduğuna işaret eden Deudon, 25 yıllık kariyerinde ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını dile getirdi. Fransa'daki Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenliği Ajansı (Anssi), soğutma sistemi uygulamalarını etkileyen sızmalardan haberdar olduğunu bildirdi. Ici Occitanie medyasının haberine göre, Tarn ilinde de Dixell'in soğutma sistemini kullanan bir market saldırıdan etkilendi. Soğuk zinciri bozulduğu için marketin buzdolaplarındaki tüm gıda malzemeleri çöpe atıldı.

Avrupa nın kabusu oldu! Marketlere görülmemiş saldırı sonrası: Bizde de yüzlerce var 2

İNGİLTERE'DEKİ YÜZLERCE SÜPERMARKET BUZDOLABI DA HACKLENME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

The Sun'da yer alan habere; İngiltere'de 800'den fazla buzdolabına internet üzerinden erişilebiliyor ve bu cihazlar bilgisayar korsanlarının müdahalesine açık durumda.

The Grocer'ın haberine göre UK Cyber Defence, bilgisayar korsanlarının bazı süpermarket buzdolaplarının yerleşik bilgisayarları üzerinden oturum açma sistemine erişebileceğini, buradan sıcaklıkların değiştirilebileceğini ve ayarların değiştirilebileceğini açıkladı.

Bu buzdolaplarına erişmek için kullanılan web sisteminin, öncelikle mühendisler tarafından cihazların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla kullanıldığı, ancak bağlantılara özel bir bağlantı olmadan da erişilebildiği belirtildi.

Bu bağlantıların erişilebilir olmasının, bilgisayar korsanlarının buzdolaplarına ve donduruculara otomatik olarak erişebileceği anlamına gelmese de zayıf bir parola belirlenmişse cihazlar hacklenebildiği kaydedildi.

Bu buzdolaplarıyla ilgili sorunların, bilgisayar korsanlarının pazar gecesi Fransa genelinde yüzlerce süpermarket buzdolabını hedef almasının ardından ortaya çıktığı kaydedilirken saldırıda, yiyeceklerin aşırı ısınmasına ve bozulmasına neden olmuştu.

Saldırganların, Danimarkalı Danfoss şirketinin yazılımlarını hedef aldığı, bilgisayar korsanlarının, şirketin eski model bazı soğutma ünitelerinde güvenlik açıkları bulduğu belirtildi. UK Cyber Defence'ın, İngiltere'de internet üzerinden kolayca erişilebilen 15 Danfoss buzdolabını şimdiden tespit ettiği aktarıldı.

UK Cyber Defence'ın kurucusu ve bilgi güvenliği yöneticisi Peter Bassill, The Grocer'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Fransa'daki saldırı bir dahi gerektirmiyordu. Açık internette bulunan ve bilinen, henüz giderilmemiş bir güvenlik açığına sahip birkaç yüz buzdolabı kontrol ünitesi yeterliydi.

İngiltere'de söz konusu Danfoss modelinden çok az sayıda bulunuyor. Ancak ülkede, farklı markalara ait 800'den fazla soğutma ve bina kontrol ünitesine genel internet üzerinden erişilebiliyor. Bu üniteler genellikle bakım yüklenicileri tarafından, araçlarından sisteme uzaktan bağlanabilmeleri için internete açık şekilde bırakılıyor.

Buradaki koşullar da aynı; yalnızca cihazın üzerindeki marka farklı.

Güven verici olan kısım, bunun roket bilimi değil, rutin bir bakım işi olması: Hangi kontrol ünitelerine sahip olduğunuzu bilin, güncellemelerinin yapıldığından emin olun ve yönetim sayfalarını açık internetten kaldırın"

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM" DEMİŞTİ

Fransa'da, Cooperative U Üst Düzey Yöneticisi Dominique Schelcher, yaptığı açıklamada, Cooperative U'ye ait birçok marketin soğutma tesisatına yönelik siber saldırı gerçekleştiğini doğrulamış, "Taze ürünlerin korunması ve Fransızların gıda tedariki için hayati önem taşıyan ekipmanların hedef alınması son derece ciddi ve eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Bu kabul edilemez" demişti.

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siber saldırı İngiltere Fransa market buzdolabı dondurucu
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