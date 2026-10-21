FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Bundesbank: Ekonomide duraklama sürerken enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı

Almanya Merkez Bankasınca (Bundesbank) yayımlanan raporda, ülke ekonomisinin bahar dönemindeki yüzde 0,3'lük büyümenin ardından yaz aylarında geçici bir duraklama dönemine girdiği ve Orta Doğu'daki krizin tetiklediği petrol şoku nedeniyle enflasyonun son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Bundesbank: Ekonomide duraklama sürerken enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik ekim ayı raporu yayımlandı.

Söz konusu raporda, Alman ekonomisinde duraklama sürerken enflasyonun son 3 yılın zirvesine çıktığı belirtildi.

Bundesbank: Ekonomide duraklama sürerken enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı 1

Bankanın raporunda, ülke ekonomisinin bahar dönemindeki yüzde 0,3'lük büyümenin ardından temmuz-eylül döneminde geçici bir duraklama sürecine girdiği aktarıldı. Raporda, büyümedeki duraklamaya Ren Nehri’ndeki düşük su seviyeleri, yüksek enerji fiyatları ve akaryakıt indirimlerine bağlı özel etkilerin yol açtığı kaydedildi.

Yüksek enerji maliyetlerinin hane halkının satın alma gücünü baskıladığı ifade edilen raporda, üçüncü çeyrekte özel tüketimin büyümeye belirgin bir katkı sağlamadığı aktarıldı.

Sanayi üretimi tarafında ise ağustos ayında özellikle otomotiv sektöründe zayıflık yaşandığı, fabrika tatillerinin bu yıl ağustosa denk gelmesinin de üretimi olumsuz etkilediği tespitine yer verildi.

Bankanın raporunda, petrol rafinasyonu ve kimya gibi enerji yoğun sektörlerde, Ren Nehri başta olmak üzere önemli su yollarındaki lojistik kısıtlamaların taşımacılığı zorlaştırdığı ve maliyetleri artırdığı vurgulandı.

İç su yolu taşımacılığındaki aksamaların, dış ticaretteki belirgin zayıflamanın temel nedenlerinden biri olduğu ifade edilen raporda, inşaat sektöründe ağustosta kısmi bir toparlanma görülse de yükselen konut kredisi faizlerinin uzun vadede büyümeyi sınırlayacağı tahmini paylaşıldı.

Raporda, ülkede eylülde yüzde 3,3’e çıkan enflasyon oranının gelecek aylarda da yüksek seyrini koruyacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Enerji şokunun endüstriyel ürünler, gıda ve hizmet sektörleri üzerindeki dolaylı etkilerinin giderek daha belirgin hale geleceği uyarısı raporda yer buldu.

Bundesbank’ın raporunda, dördüncü çeyrekte ekonomik çıktının yeniden gözle görülür bir artış gösterebileceği ancak kalıcı toparlanmanın Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olduğu ifade edildi.

Gelecek döneme ilişkin risklere dikkat çekilen raporda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Akaryakıt indiriminin sona ermesi ve 2027 başında yürürlüğe girecek sağlık reformunun ilaç ile hastane hizmetlerindeki katkı paylarını ciddi oranda artıracak olması, enflasyon oranını yeniden belirgin şekilde yükseltecek. Olası bir akaryakıt fiyat tavanı uygulaması tasarlandığı şekle göre hafifletici bir etki yapabilir ancak enerji emtia fiyatlarının geleceğine yönelik belirsizlik yüksek kalmaya devam etmektedir."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tesla ve SpaceX birleşebilir: Elon Musk açıkladıTesla ve SpaceX birleşebilir: Elon Musk açıkladı
Otomobil piyasasında dengeler değişti! Rakamlar şaşırttıOtomobil piyasasında dengeler değişti! Rakamlar şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

PSG-Barcelona maçında tam 6 gol! Düello nefesleri kesti...

PSG-Barcelona maçında tam 6 gol! Düello nefesleri kesti...

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.