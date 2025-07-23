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'Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı' Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını belirterek, bu ülkenin ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi. Japonya'nın, kendisinin talimatıyla ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacağını ve karın yüzde 90'ını alacaklarını belirten Trump, "Bu anlaşma yüz binlerce istihdam yaratacak. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

'Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı' Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını açıkladı

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Japonya ile yapılan anlaşmayı "belki de bugüne kadar yapılmış en büyük anlaşma" şeklinde nitelendirdi.

Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını açıkladı 1

"BU ANLAŞMA YÜZ BİNLERCE İSTİHDAM YARATACAK"

Japonya'nın, kendisinin talimatıyla ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacağını ve karın yüzde 90'ını alacaklarını belirten Trump, "Bu anlaşma yüz binlerce istihdam yaratacak. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Japonya'nın ülkesini otomobil ve kamyonet, pirinç ve diğer bazı tarım ürünleri dahil olmak üzere ticarete açacağına dikkati çekti.

YÜZDE 15'LİK GÜMRÜK VERGİSİ

Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 oranında karşılıklı gümrük vergisi ödeyeceğinin altını çizen Trump, "Bu, ABD için ve özellikle de Japonya ile her zaman büyük bir ilişkiye sahip olmaya devam edeceğimiz için çok heyecan verici bir zaman." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Japonya ile varılan anlaşmaya değinerek, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) konusunda da bir anlaşma yapılacağını söyledi.

Trump ayrıca, Avrupa ve diğer ticaret partneriyle görüşmelerin yapılacağını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıkladığı 2 Nisan'da Japonya'ya yüzde 24 tarife getirileceğini belirtmişti.

Bu ay Japonya'ya gönderdiği tarife mektubunda da Trump, bu ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 tarife uygulanacağını kaydetmişti.

Trump, mektubunda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirterek, "Bu tarifeler, ülkenizle ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadesini kullanmıştı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Japonya abd
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