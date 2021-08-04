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Dünya devi yazılım şirketi, evden çalışmaya devam kararı aldı

04.08.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılım devi Microsoft, koronavirüs sebebiyle başladığı uzaktan çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Öte yandan çalışanlar arasında yapılan araştırmada şirket çalışanlarının yüzde 95'şinin tam aşılı olduğu ortaya çıktı.

Dünya devi yazılım şirketi, evden çalışmaya devam kararı aldı

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından dolayı birçok şirket uzaktan çalışma kararı almıştı. Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan Microsoft tarafından yapılan açıklamada, personellerin uzaktan çalışmaya devam edeceği ve ofise bir süre daha dönülmeyeceği belirtildi.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 95'İ TAM AŞILI

Koronavirüs vakalarının artması ve delta varyantı nedeniyle ofislere dönüşü erteleyen Microsoft, 4 Ekim'i işaret etti.

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4 Ekim'den önce ofislere dönülmeyeceğini açıklayan Microsoft, dönüş olması halinde de sadece tam aşılı olanlara izin verileceğini duyurdu.

Öte yandan Microsoft çalışanları arasında yapılan araştırmaya göre yüzde 95'inin Covid-19'a karşı tam aşılı oldukları ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft
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