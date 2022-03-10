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ECB Başkanı Lagarde: Büyümeyi aşağı yönlü revize ettik

10.03.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Beklendiği gibi faizler sabit tutulurken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Ukrayna belirsizliğine rağmen 2022 için GSYH büyüme tahmini yüzde 4,2'den 3,7'ye çekti.

ECB Başkanı Lagarde: Büyümeyi aşağı yönlü revize ettik

Avrupa Merkez Bankası (AMB), Rusya-Ukrayna savaşının halihazırda yükselen fiyatları daha da baskıladığı bir ortamda faizleri sabit tutma kararı aldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentilerine paralel politika faizinde değişikliğe gitmedi ancak bankanın yazılı açıklamasında varlık alımlarının “planlanandan daha hızlı azaltılacağı” belirtildi. Açıklamada “Varlık alımlarını planlanandan daha hızlı azaltacağız, görünüm değişirse kararı tekrar değerlendireceğiz” vurgusu yapıldı.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu.

Faiz toplantısı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde, konuşmasına şu ifadelerle başladı:

“Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Avrupa için bir dönüm noktası. ECB Yönetim Kurulu Ukrayna’nın yanındadır, AB ve Avrupa hükümetleri tarafından alınan yaptırımları uygulayacak ve pürüzsüz likidite koşulları sağlayacaktır. Yönetim Kurulu, ECB’nin fiyat istikrarı hedefi ve finansal istikrarın korunması için ne gerekiyorsa yapacaktır.”

Parite yazılı açıklama sonrası tekrar yükselişe geçerek 1,10’un üzerinde işlem görürken, ECB Başkanı Christine Lagarde basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

Rusya-Ukrayna savaşının yüksek enerji ve emtia fiyatları, uluslararası ticarette aksama ve güvenin azalması yoluyla ekonomik faaliyetler ve enflasyon üzerinde çok ciddi etkileri olacaktır.

Bu etkilerin ölçeği ihtilafın nasıl gelişeceğine, yaptırımların etkilerine ve olası ilave yaptırımlara göre değişecektir.

Yönetim Kurulu bugünkü toplantıda bazı farklı senaryolar üzerinde çalıştı.

Kısa vadede GSYH büyüme öngörüsü savaş nedeniyle aşağı yönlü revize ettik. 2022 için yüzde 3,7, 2023 için yüzde 2,8, 2024 için yüzde 1,6 büyüme öngörüyoruz.

Enflasyon beklentilerini ise yukarı yönlü revize ettik. Fiyat artışları daha geniş tabanlı.

2022 için yıllık enflasyonun yüzde 5,1 olmasını (önceki yüzde 3,2) 2023’te yüzde 2,1 olmasını, 2024’te yüzde 1,9’a düşmesini öngörüyoruz.

Çekirdek enflasyon için öngörülerimiz de yukarı yönlü revize edildi. 2022 için ortalama yüzde 2,6 olmasını, 2023’te yüzde 1,8 olmasını, 2024’te yüzde 1,9 olmasını öngörüyoruz.

FAİZ ARTIŞI VARLIK ALIMI BİTTİKTEN ‘BİR SÜRE SONRA’ BAŞLAYACAK

Lagarde, bir gazetecinin faiz artışının takvimine ilişkin sorusuna ise: “Net varlık alımlarını üçüncü çeyrekte sonlandırmayı planlıyoruz. Net varlık alımlarından bir süre sonra faiz artışı başlayacak - ancak bu ‘bir süre’ de yine verilere dayalı olarak verilecek bir karar” yanıtını verdi. Lagarde, daha önceki açıklamalarda “faiz artışlarından kısa bir süre önce varlık alımlarının biteceği” ifadesini, “varlık alımlarının bitmesinden bir süre sonra faiz artışının başlayacağı” ifadesiyle değiştirdiklerine vurgu yaptı.

Lagarde ayrıca bankanın savaşın olası etkileri nedeniyle üzerinde çalıştığı iki farklı senaryonun - ‘olumsuz’ ve ‘çok ağır’ olmak üzere iki senaryo - yarın yayınlanacağının da bilgisini verdi.

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