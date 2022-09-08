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ECB Başkanı Lagarde: 'Euronun değer kaybı da enflasyonist baskıları artırdı'

08.09.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, 'Enflasyonu yüzde 2'ye döndürecek seviyeden çok uzaktayız. Bir sonraki faiz artışının 75 baz puan olması gerekmiyor, bu kural değil' dedi. Lagarde, yüksek enflasyonun ana kaynağının enerji olduğu sonucuna vardıklarını anlatarak, gıdadaki talep artışının da etkisiyle enflasyonun, hizmet sektörü dahil ürünlerin geneline yayılmış durumda olduğunu belirtti.

ECB Başkanı Lagarde: 'Euronun değer kaybı da enflasyonist baskıları artırdı'

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın tarihi faiz artırımı kararının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bugünkü tarihi faiz artırımı kararının oy birliğiyle alındığını bildiren Lagarde, bankanın faiz kararı toplantılarının da veriye bağlı kalmaya devam ettiğini ve son temmuz toplantısından bu yana enflasyon ve büyüme tahminlerini değerlendirdiğini söyledi.

Lagarde, yüksek enflasyonun ana kaynağının enerji olduğu sonucuna vardıklarını anlatarak, gıdadaki talep artışının da etkisiyle enflasyonun, hizmet sektörü dahil ürünlerin geneline yayılmış durumda olduğunu belirtti.

Bu nedenle yüksek ve nitelikli sektörlere yayılmış enflasyon karşısında, kararlı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Lagarde, tedarik darboğazlarının enflasyon üzerinde yukarı baskı oluşturmaya devam ettiğini ve enflasyonun bir süre hedefin üstünde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Lagarde, enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu belirterek, avronun diğer paralar karşısındaki değerini yakından takip ettiğini vurguladı.

ECB Başkanı Lagarde, “Avro’nın değer kaybetmesi de enflasyonist baskıların artmasına katkıda bulundu.” dedi.

euro

EURO, DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 12'DEN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Euro, yılın başından bu yana dolar karşısında yüzde 12'den fazla değer kaybetti.

ECB'nin geleneksel olarak kur hedefi bulunmazken, avrodaki keskin düşüş 19 ülkeli Avro Bölgesi'nde hemen hemen tamamı dolar cinsinden fiyatlanan enerji ithalatının maliyetini önemli ölçüde artırdı.

İstihdam piyasasının sağlam kalmaya devam ettiğini vurgulayan Lagarde, ancak yavaşlayan ekonominin daha fazla işsizliğe sebep olabileceği uyarısında da bulundu.

Lagarde, piyasalarda faiz oranlarının yükselmesiyle şirket kredilerinin daha maliyetli hale geldiğini anlatarak, bununla birlikte ticari kredilerin güçlü kaldığını belirtti.

ECB’nin faizlerde "nötr" seviyede olmadığını ancak oraya doğru ilerlediğini anlatan Lagarde, “Nötr faiz için daha fazla artış gerekecek… Enflasyonu yüzde 2'ye döndürecek seviyeden çok uzaktayız.” ifadelerini kullandı.

Lagarde, faiz artışlarının sonlandırılmasının 2 toplantıdan fazla ama 5 toplantıdan az zaman alacağını belirterek, “Bir sonraki faiz artışının 75 baz puan olması gerekmiyor, bu kural değil.” diye konuştu.

ECB, 2022 İÇİN AB UYUMLU YILLIK ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜZDE 6,8'DEN YÜZDE 8,1'E YÜKSELTTİ

ECB, bugünkü toplantısında, yüksek enflasyon karşısında üç temel politika faizinde tarihi bir faiz artışıyla Avro Bölgesi'nde rekor düzeyde bulunan enflasyonla daha fazla mücadele edeceğine işaret etti.

ECB Yönetim Konseyi, toplantıda bankanın üç temel politika faizini 75 baz puan artırdı. Refinansman faizi yüzde 1,25'e, mevduat faizi yüzde 0,75'e ve marjinal fonlama faizi de yüzde 1,50’ye yükseltildi.

Böylece, banka 1999’da Avrupa ortak para biriminin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu.

Bankanın, ekonomide resesyon beklentisine rağmen faiz oranlarını 2011’den beri en yüksek seviyeye çıkartması dikkati çekti.

Ekonomistlerin bankanın faiz artırımı konusunda beklentileri 50 veya 75 puanlık artış konusunda değişiklik gösterse de para piyasaları çoğunlukla 75 baz puanlık faiz artırımını fiyatlıyordu.

ECB, aldığı yüksek faiz artırımı kararıyla, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1'e yükselen enflasyonun daha da artmasına tepki vermiş olurken, daha fazla faiz artışına da işaret etti.

Bu arada, ECB, 2022 için Avro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 2,8’den yüzde 3,1’e çıkardı. Gelecek yıl için büyüme tahminini ise yüzde 2,1'den yüzde 0,9'a çekti. Banka, 2024 için büyüme beklentisini de yüzde 2,1’den yüzde 1,9’a indirdi.

Bu yıl için AB uyumlu yıllık enflasyon tahminini yüzde 6,8'den yüzde 8,1'e yükselten ECB, enflasyon tahminini 2023 için yüzde 3,5’ten yüzde 5,5'e ve 2024 için yüzde 2,1'den yüzde 2,3’e çıkardı.

Bu yıl ve gelecek yıl için enflasyon tahminlerinin ECB'nin yüzde 2 hedefinin çok üstünde kalması dikkati çekti.

Öte yandan, ECB'den yapılan farklı bir açıklamada ise kamu mevduatlarının ücretlendirilmesi için yüzde 0 faiz oranı tavanının geçici olarak kaldırıldığı bildirildi. Kararın, piyasanın işleyiş düzenini korumayı amaçladığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Christine Lagarde
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