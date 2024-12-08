Emekli olacağı günü merak edip e-devlet'e girince gözlerine inanamadı! Soluğu nüfus müdürlüğünde aldı

Samsun'da emekli olacağı günü merak eden kadın e-devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı. Çünkü resmi kayıtlara göre 20 yıl önce iş kazası geçirip kara toprağa karışmıştı. Bundan sonrasıysa daha da inanılmaz oldu. İşte detaylar...

Show Haber'in haberine göre; yaşadıklarını anlatan kadın "Baktım iş kazası nedeniyle ölmüş görünüyorum. İnşallah uğraşmadan sağ olduğumu kanıtlayabilirim" dedi.

"KENDİMİ SORGULADIM, ŞOKE OLDUM"

E-devlet'e giren kadın, gözlerine inanamadı. Sapa sağlamken öldüğünü öğrenen kadın hayatının şokunu yaşadı. Kadın "Yani bir kendimi sorguladım, şoke oldum. Ben iş kazasın mı geçirdim..." ifadelerini kullandı.

"2004 YILINDA İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖLMÜŞ GÖRÜNDÜĞÜMÜ GÖRDÜM"

38 yaşındaki Sultan Artıkhan'ın en büyük hayali emekli olmaktı. Ne kadar prim günü kaldığını öğrenmek için e-devlete girince ekrana bakakaldı. Kadın "Emekli sandığında sağ, SGK'da 2004 yılında iş kazası nedeniyle ölmüş göründüğümü gördüm. Tabii bunun üstüne 20 küsür sene geçmiş" diyerek anlattı.

20 senedir ölü göründüğünü öğrenen kadın soluğu hemen Nüfus Müdürlüğünde aldı. Kadın sonrasındaki süreç ile ilgili ise "Bana bu işlemi yapan ildeki SGK il müdürlüğünden dilekçeyle başvurmamı ya da oraya gidip talep etmemi söylediler. İnşallah çok yorulmadan, uğraşmadan sağ olduğumu kanıtlayabilirim" ifadelerini kullandı.

Sultan Artıkhan herkese de bununla ilgili uyarıda bulunarak "Siz de arada kontrol ederseniz böyle şeyler başımıza gelmez diyoruz ama gelebiliyor" şeklinde konuştu.