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FED Başkanı Powell'dan faiz açıklaması: 'Enflasyon düşene kadar...'

22.06.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalar merakla ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasını bekliyordu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonu düşürmekte "oldukça kararlı" olduğunu ve politika yapıcıların "bunu yapmak için hızlı hareket ettiğini" söyledi. Fed, geçen hafta düzenlediği para politikası toplantısında enflasyondaki yükselişi önlemek için 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımına giderek faizleri 75 baz puan yükseltmişti.

FED Başkanı Powell'dan faiz açıklaması: 'Enflasyon düşene kadar...'

Fed Başkanı Jerome Powell, Ortak Ekonomik Komitesi öncesinde başkent Vaşington'da açıklamalarda bulundu. Powell, "Önümüzdeki aylarda, enflasyonu aşağı yönlü hareket ettiğine dair ikna edici kanıt arayacağız. Fiyat istikrarını yeniden tesis etmek için ihtiyaç duyduğumuz araçlara ve kararlılığa sahibiz" dedi.

"Faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olacağını öngörüyüz" ifadelerini kullanan Powell, "Eğer herkesin faydasına olan güçlü iş gücü piyasası şartları dönemini sürdüreceksek, enflasyonu aşağı getirmek zaruri. Bizim hedefimiz enflasyonu aşağı getirirken iş gücü piyasasının güçlü olmaya devam etmesini sağlamak" dedi.

Konuşmasında ABD'de Mayıs ayı için şu ana kadar gelen verilerin çekirdek enflasyonun Nisan ayındaki yüzde 4,9 seviyesinde veya biraz altında olduğunu gösterdiğini belirten Powell, verilerin cari çeyrekte ekonomide büyümenin devam ettiğini ve tüketici harcamalarının güçlü olmayı sürdürdüğünü ortaya koyduğunu da vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fed
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