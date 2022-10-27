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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak? Kritik toplantıya sayılı günler kaldı

27.10.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı dünya piyasası tarafından yakından takip ediliyor. Doların yönünü belirleyen FED faiz toplantısı ekim ayında gerçekleştirilmemişti. Sıradaki toplantı kasım ayında yapılacak. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak? Kritik toplantıya sayılı günler kaldı

Milyonları ilgilendiren FED faiz kararının alındığı FED faiz toplantısı tarihi yaklaşıyor. Bilindiği üzere FED, son zamanlarda yükselişe geçen enflasyon nedeniyle bu yıl birçok defa faiz artırımı kararı almıştı Sıradaki karar ise merakla bekleniyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

FED'in politika toplantısında faizleri art arda dördüncü kez 75 baz puan artıracağı ve enflasyon mevcut seviyesinin yarısına gerilemeden sıkılaştırma hamlelerini durdurmayacağını bekleniyor. FED faiz kararı 2 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ultra şahin para politikalarında sona yaklaşıldığına yönelik güçlenen beklentilerle pozitif bir seyir izleniyor. Fed’in uzun yıllardır görülen en agresif sıkılaştırma politikalarını uygulaması, resesyon tehlikesini de beraberinde getiriyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bir sonraki FED faiz toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Türkiye saatiyle FED faiz kararı 2 Kasım 21.00'da belli olacak. Toplantıda alınan karar, dolar ve dolara endeksli altın, petrol fiyatlarını belirleyecek.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak? Kritik toplantıya sayılı günler kaldı

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

ABD'de enflasyon yükselmeye devam ediyor. Bununla birlikte işsizlik seviyesi, koronavirüs öncesi verilere oranla geriledi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak? Kritik toplantıya sayılı günler kaldı

Birçok ekonomist, FED faiz toplantısında faizlerin yükseltilmesi kararının alınacağını öngörüyor.


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Fed faiz dolar

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