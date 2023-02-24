FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların FED faiz kararı beklentisi ne yönde? Başkan Powell'ın açıklaması bekleniyor...

FED faiz kararı piyasaların gidişatı için takip ediliyor. Merkez Bankası faiz toplantısında politika faizinin 50 baz puan düşürülerek 8.5 seviyesine çekilme kararı alındı. Şimdi ise FED tarafından gelecek açıklama bekleniyor. Yılın ilk faiz toplantısında FED, faiz oranını yüzde 4,75 seviyesine yükseltmişti. Piyasaların FED faiz kararı beklentisi ne yönde? İşte detaylar...
Bir sonraki FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı ise 22 Mart 2023'te açıklanacak.
2023'ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapıldı. Toplantıda faizlerin 25 baz puan artırılması 4,5-4,75 aralığına yükseltilmesi kararı alındı.
FED, enflasyonun kısmen gevşediği fakat hâlâ yüksek kalmaya devam ettiği belirtti. Yetkililer, faiz artışının devam etmesinin uygun olacağını düşünüyor.
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık