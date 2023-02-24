FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların FED faiz kararı beklentisi ne yönde? Başkan Powell'ın açıklaması bekleniyor...

FED faiz kararı piyasaların gidişatı için takip ediliyor. Merkez Bankası faiz toplantısında politika faizinin 50 baz puan düşürülerek 8.5 seviyesine çekilme kararı alındı. Şimdi ise FED tarafından gelecek açıklama bekleniyor. Yılın ilk faiz toplantısında FED, faiz oranını yüzde 4,75 seviyesine yükseltmişti. Piyasaların FED faiz kararı beklentisi ne yönde? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bir sonraki FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı ise 22 Mart 2023'te açıklanacak.

FED’İN OCAK AYI FAİZ KARARI

2023'ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapıldı. Toplantıda faizlerin 25 baz puan artırılması 4,5-4,75 aralığına yükseltilmesi kararı alındı.

FED, enflasyonun kısmen gevşediği fakat hâlâ yüksek kalmaya devam ettiği belirtti. Yetkililer, faiz artışının devam etmesinin uygun olacağını düşünüyor.

FED FAİZ TOPLANTISI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

