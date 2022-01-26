FED faiz kararı sonrası dolar ne olur? FED faiz artırırsa dolar yükselir mi düşer mi? Faiz kararının dolara etkisi nedir?

Aralık 2021 FED faiz toplantısında alınan kararda, faizin 0, 0.25 aralığında sabit tutulması sonucuna varılmıştı. ABD'de görülen yüksek enflasyon sonucunda, FED'in faiz artırımı yapabileceği öngörüsünde bulunuldu. Peki FED'in faiz artırması dolara nasıl etki eder? FED faiz kararı ile, dünya ticaretinde oldukça önemli bir konumda bulunan doların yönü belli olacak. İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE OLUR?

Yılın ilk FED faiz toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kararın, Fed Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanması bekleniyor. Analistler, bugün gerçekleştirilecek FED faiz toplantısında, mart ayında yapılması beklenen faiz artırımının sinyalinin verileceğini ifade etti.

FED faiz artırımına giderse bu karar dünya piyasasını etkileyecek. Faiz artışı gerçekleşirse doların değer kazanacağı ve büyümenin yavaşlayacağı öngörülüyor. Dünya piyasasının gözü bugün açıklanacak FED faiz kararına odaklanmış durumda.

26 OCAK DOLAR NE KADAR?

26 Ocak'da yüzde 0,23 değer kazanan dolar 13,51 TL oldu. Euro, yüzde 0,18'lik yükseliş ile 15,26 TL, sterlin ise yüzde 0,31'lik yükseliş ile 18,26 TL.

FED FAİZ ARTIRIRSA ALTIN NE OLUR?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, FED faiz kararı öncesinde altın ve dolar piyasası hakkında yorumlarını dile getirerek yatırımcıları uyardı. FED'in mutlaka dolar varlıklarını olumlu yönde destekleyen açıklamaları yapacağına dikkat çeken Uzman Şahin, “10-11 lira bandında yüzde 50, 13,30 – 13,40 lira aralığında yüzde 25 dolar alımı yapan yatırımcı diğer yüzde 25 için Fed'i beklemeye devam ediyor. Altın tarafında ise 620-630 lira seviyesinden yüzde 50, 770-780 lira seviyesinden yüzde 25 alım yapan diğer yüzde 25'i beklemeye devam ediyor” dedi ve şu tavsiyelerde bulundu: “Fed'e odaklanırken yatırımcı öncelikle şunlara dikkat etmeli: Fed'in mutlaka dolar varlıklarını olumlu yönde destekleyen şahin açıklamaları olacak. Önemli olan yüksek maliyetten döviz alan yatırımcı bu hafta ons altın tarafında bir fırsat yakalıyor. Özellikle gram altını 900-1000 lira seviyesinden alanlar altının ons fiyatı 1830 dolar seviyelerinde. Altın/dolar paritesi yapanlar şanslı olabilir. Altının ons fiyatındaki yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Altın/dolar paritesi yapmak isteyen yatırımcılar bu hafta son bir şans yakalıyor. O 900 - 1000 TL üstünde alım yapanlar maliyet düşürmek için bir fırsat yakaladı bana göre. Elinde altın bulunduranların maliyet düşürmek için son haftası.”

2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ LİSTESİ

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

