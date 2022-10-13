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FED faiz toplantısı ne zaman? Ekim ayı FED faiz toplantısı var mı? İşte FED faiz toplantı tarihleri

13.10.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz toplantısında alınacak faiz kararı dünya piyasası tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, enflasyonla mücadele adına FED faiz toplantısında bu yıl birçok defa faiz artırımına gidildi. Bu durum dolara olan talebi artırırken kripto para, hisse senedi gibi varlıklara olan ilgiyi düşürdü. Peki FED faiz toplantısı ne zaman? Ekim ayı FED faiz toplantısı var mı? İşte FED faiz toplantı tarihleri...

FED faiz toplantısı ne zaman? Ekim ayı FED faiz toplantısı var mı? İşte FED faiz toplantı tarihleri

FED faiz toplantısında alınacak karar hem yatırımcıları hem de piyasa takipçilerini yakından ilgilendiriyor. Dünya ticaretinde önemli yeri bulunan dolar üzerinde büyük etkisi bulunuyor. FED faiz toplantısının ekim ayında gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği merak konusu oldu. Toplantı en son eylül ayında yapılmıştı. Peki FED faiz toplantısı ne zaman? Ekim ayı FED faiz toplantısı var mı? İşte FED faiz toplantı tarihleri...

FED TOPLANTISI EKİM AYINDA VAR MI?

Ekim ayında FED faiz toplantısı yapılmayacak. Önümüzdeki FED faiz toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Faiz kararı açıklaması ise 2 Kasım 21.00'da yapılacak.

2022 yılının son toplantısı ise 13-14 Aralık tarihinde gerçekleşecek.

FED faiz toplantısı ne zaman? Ekim ayı FED faiz toplantısı var mı? İşte FED faiz toplantı tarihleri

EYLÜL AYI FED TOPLANTISI SONUCU

Eylül ayında gerçekleştirilen FED faiz toplantısında politika faizi 75 baz puan artırılmış ve 3-3.25 aralığına çekilmişti.

Temmuz ayında tamamlanan toplantıda politika faizi yine 75 baz puan artırılmıştı. Böylece son 5 toplantıda toplamda 300 baz puanlık artırım gerçekleştirildi.

FED BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED faiz artırımının verilere bağlı olacağı belirtiliyor. FED Başkanı Powell, "Fiyat istikrarını sağlamak bizim sorumluluğumuz. Fiyat istikrarı olmadan ekonomi çalışmaz." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fed faiz
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