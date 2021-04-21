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GameStop CEO'su George Sherman, görevini bırakıyor

21.04.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GameStop CEO'su George Sherman, 31 Temmuz'da görevi bırakacağını açıkladı. İstifanın ardından şirketin en büyük hissedarlarından biri olan Ryan Cohen'in şirket üzerindeki kontrolünün artması ve e-ticaret dönüşümünün hızlanması bekleniyor.

GameStop CEO'su George Sherman, görevini bırakıyor

ABD'li bilgisayar ve konsol oyunları perakendecisi GameStop, şu anki CEO George Sherman'ın yakında istifa edeceğini duyurdu.

MAAŞINI DÜŞÜRMÜŞTÜ

Daha önce Best Buy’da çalışan Sherman, şirketin zorlu süreçten kurtulmasına yardımcı olmak için Covid-19 salgını nedeniyle maaşını yüzde 50 düşürmüştü.

Reddit kaynaklı bir ticaret çılgınlığının merkezinde yer alan şirketin hisseleri, GameStop'un Sherman'ın 31 Temmuz'da veya öncesinde istifa edeceğini ve bir halef aramaya başladığını duyurmasının ardından pazartesi günü yüzde 9 yükseldi.

Reuters daha önce GameStop yönetim kurulunun CEO arama konusunda oyun, e-ticaret ve teknoloji sektörlerinden potansiyel adaylarla görüştüğünü bildirmişti.

GameStop'un eski CFO'su Jim Bell ve eski müşteri yöneticisi Frank Hamlin de son haftalarda şirketten ayrılan üst düzey yöneticiler arasında yer alıyor.

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